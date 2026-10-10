Με τη φωταγώγηση της πρόσοψής της, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε απόψε τους δότες οργάνων, ιστών και κυττάρων, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς που γιορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω αυτής της συμβολικής κίνησης, το Ελληνικό Κοινοβούλιο στηρίζει ενεργά τις δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της αντίστοιχης Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη γύρω από τη σπουδαιότητα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μέσα από τη δωρεά, εκτός από την προφανή πολύτιμη σωτηρία ασθενών συνανθρώπων μας, αναδεικνύεται και η σημασία της ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη περίπτωση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, όπου η θεραπεία προσφέρεται από τον συνάνθρωπο.