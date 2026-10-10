Η δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση φαίνεται πως δεν έχει μείνει απαρατήρητη μόνο από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τις φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε ενέργειες για την επίδοση εγγράφου που αφορά σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

Φορολογικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την κατοικία του Νίκου Καρβέλα προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο που σχετίζεται με οικονομικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκκρεμότητες αφορούν περίοδο τεσσάρων ετών και το συνολικό ποσό φέρεται να ανέρχεται στις 850.000 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Η οργισμένη αντίδραση του συνθέτη

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία των ελεγκτών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με φωνές και διαμαρτυρίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η ένταση ήταν τέτοια που οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου.

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας με φυσική παρουσία, το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στον συνθέτη, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες εξελίξεις της υπόθεσης και στις ενέργειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, καθώς οι φορολογικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες οικονομικές εκκρεμότητες.