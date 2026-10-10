Η Κίνα χαιρέτισε σήμερα τους συμβιβασμούς που επετεύχθησαν χθες, Παρασκευή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο, κυρίως για τα κινεζικά υβριδικά οχήματα, κρίνοντας ότι επιτρέπουν «να αποφευχθεί μια κλιμάκωση» και ότι συνιστούν «μια νέα αρχή».

Η ΕΕ δηλώνει εδώ και μήνες αποφασισμένη να δράσει απέναντι σε ένα εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που πλέον φτάνει περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα από το 2025, με σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία (ιδίως αυτοκινητοβιομηχανία) και απασχόληση.

Χθες το βράδυ, ύστερα από διήμερες συνομιλίες στο Πεκίνο ανάμεσα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σειρά μέτρων άμβλυνσης, καθησυχαστικών για την Ευρώπη όσον αφορά τα κινεζικά υβριδικά οχήματα ή τις σπάνιες γαίες.

The EU and China agreed a deal that could drastically reduce the export of hybrid cars to the bloc https://t.co/BQKhx56FQu — Bloomberg (@business) October 9, 2026

Η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων «αποτελεί μια νέα αρχή, όχι ένα τέλος», σημείωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

«Τα αποτελέσματα και οι συναινέσεις στις οποίες κατέληξαν η Κίνα και η ΕΕ καταδεικνύουν πλήρως ότι έχουν τη βούληση και τη σύνεση να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, πράγμα που επέτρεψε να αποφευχθεί κλιμάκωση της τριβής», πρόσθεσε.

Ο Σέφτσοβιτς διαβεβαίωσε χθες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι η Κίνα δέχθηκε να μετριάσει τη ροή υβριδικών οχημάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, μια απόφαση που ενδέχεται να ανακόψει την άφιξη εκατομμυρίων κινεζικών αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε περαιτέρω όσον αφορά τους όρους αυτής της συμφωνίας.