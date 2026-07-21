Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά των υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, περιορίζοντας τα φορολογικά κίνητρα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τα οχήματα με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τις τελικές τιμές πολλών μοντέλων, με αποτέλεσμα όσοι σχεδιάζουν την αγορά υβριδικού αυτοκινήτου να έχουν μπροστά τους ένα μεταβατικό διάστημα έως το τέλος του 2026 για να επωφεληθούν από το ισχύον, ευνοϊκότερο καθεστώς.

Η εγκύκλιος

Εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αποσαφηνίζει τον τρόπο εφαρμογής των νέων διατάξεων του νόμου 5313/2026, οι οποίες αναδιαμορφώνουν το καθεστώς του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά οχήματα.

Μέχρι σήμερα, τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ για τα οχήματα με υψηλότερες εκπομπές η απαλλαγή ανέρχεται στο 50%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η διαφοροποίηση αυτή καταργείται. Όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO₂, θα δικαιούνται ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται το φορολογικό όφελος για τα πλέον «καθαρά» υβριδικά οχήματα, τα οποία μέχρι σήμερα απολάμβαναν μεγαλύτερη έκπτωση.

Τρία διαφορετικά καθεστώτα

Η εγκύκλιος προβλέπει ουσιαστικά τρία διαφορετικά καθεστώτα, ανάλογα με τον χρόνο εισαγωγής και εκτελωνισμού του οχήματος, καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2027. Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου:

Όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO₂.

Καταργείται η διάκριση μεταξύ οχημάτων με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ. και άνω των 50 γρ./χλμ.

Στα τελωνειακά παραστατικά θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί V32 και V33, με επικαιροποιημένη περιγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων.

2. Η ειδική μεταβατική διάταξη. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές 51-75 γρ./χλμ. που εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026. Για τα συγκεκριμένα οχήματα διατηρείται απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης, καθώς θεωρείται ότι είχαν εισαχθεί πριν γίνει γνωστή η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου. Για την εφαρμογή της διάταξης θεσπίζονται δύο νέοι τελωνειακοί κωδικοί:

V38: Απαλλαγή 75% με καταβολή ΦΠΑ.

V39: Απαλλαγή 75% χωρίς υπολογισμό ΦΠΑ.

3.Τι ισχύει έως το τέλος του 2026

Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 παραμένει σε ισχύ το σημερινό καθεστώς του νόμου 5222/2025.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης για υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ.,

απαλλαγή 50% για υβριδικά οχήματα με εκπομπές άνω των 50 γρ./χλμ.

Για την εφαρμογή του ισχύοντος καθεστώτος χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τελωνειακοί κωδικοί:

V32: 50% απαλλαγή με ΦΠΑ.

V33: 50% απαλλαγή χωρίς ΦΠΑ.

V34: 75% απαλλαγή με ΦΠΑ.

V35: 75% απαλλαγή χωρίς ΦΠΑ.

Μετά την εκπνοή του 2026 το μεταβατικό πλαίσιο παύει να ισχύει και εφαρμόζεται η νέα ενιαία απαλλαγή 50% για όλα τα υβριδικά οχήματα, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τελικές τιμές όσων μοντέλων μέχρι σήμερα επωφελούνταν από τη μεγαλύτερη φορολογική έκπτωση.