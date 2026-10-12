Η συμφωνία ΕΕ-Κίνας, που περιορίζει τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων, θα επιτρέψει «να προστατευτεί καλύτερα η ευρωπαϊκή αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον Ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η ΕΕ πρόκειται να θέσει ως οροφή την ετήσια εισαγωγή 350.000 υβριδικών οχημάτων από την Κίνα.

«Αυτό θα μειώσει κατά περισσότερο από το ήμισυ τις σημερινές εξαγωγές προς την ΕΕ, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν το 2026 τα 800.000 οχήματα», εξήγησε ο αξιωματούχος αυτός.

«Είναι ο καρπός μιας δουλειάς ετών, στη διάρκεια της οποίας θελήσαμε να αποκαταστήσουμε έναν δίκαιο και θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε, επίσης, μια «επικείμενη συμφωνία» ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, προκειμένου «να προστατευθεί καλύτερα» η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έναντι του ασιατικού ανταγωνισμού.

«Σήμερα ολοκληρώνουμε και οριστικοποιούμε μια συμφωνία με τους Γερμανούς εταίρους μας, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να προχωρήσει, ώστε ακριβώς να προστατευθεί καλύτερα η βιομηχανία μας», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την άφιξή του στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στην Πορτ ντε Βερσάιγ.