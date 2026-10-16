Την 35η λίστα δέσμης μέτρων για μοντέλα οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας, που θα υπόκεινται σε φορολογικές εξαιρέσεις και μειώσεις φορολογίας, δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής της Κίνας.

Στη νέα λίστα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το μοντέλο Mega της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Li Auto, το οποίο εντάσσεται στα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η δημοσιοποίηση της 35ης λίστας εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζει η Κίνα για την υποστήριξη της αγοράς οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

Μέσω των φορολογικών κινήτρων, οι κινεζικές αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του κλάδου και να στηρίξουν τη διάδοση των οχημάτων που αξιοποιούν νέες ενεργειακές τεχνολογίες.