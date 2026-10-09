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Την αντίθεσή του στην απόφαση της Ουάσιγκτον να επιτρέψει προσωρινά τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην αγορά εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας δριμεία κριτική στην προσέγγιση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός ηγέτης, με δημόσια παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε ότι η υποχώρηση της αμερικανικής πίεσης προς τη Μόσχα, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενδέχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, χωρίς μια σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας. Ευνοεί τη Ρωσία, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους, να παρατείνει τον πόλεμο, να δείχνει ακόμη λιγότερο σεβασμό προς την Αμερική και να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές στον κόσμο».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι οικονομικές διευκολύνσεις προς τη ρωσική πλευρά δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ειρήνευσης, αλλά αντίθετα προσφέρουν στη Μόσχα πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου.

«Οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα “ανταποδώσει” το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα σημαίνει επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, στη βάση της αμοιβαιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή (9/10) από τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ενώ προβλέπεται η αποστολή επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και ενός εκατομμυρίου τόνων στη συνέχεια. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσφέρει άλλους τρεις εκατομμύρια τόνους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων της. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή άδεια που επιτρέπει τη διακίνηση ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά έως τις 7 Απριλίου 2027. Η κίνηση εντάσσεται στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων.