Ομαλοποίηση παρουσιάζει σταδιακά η αγορά φρέσκων ψαριών καθώς οι αλιείς της μέσης αλιείας ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Προς το παρόν, οι ελλείψεις παραμένουν αλλά οι πάγκοι αρχίζουν σταδιακά να γεμίζουν ξανά.

Οι πρώτες ψαριές βρίσκονται ήδη στους πάγκους των ιχθυοπωλών στην αγορά Καπάνι στη Θεσσαλονίκη.

Σε πρώτη φάση, όπως μετέδωσε το ERTnews υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε σαρδέλα, γαύρο, κουτσομούρα και μπακαλιάρο.

Οι τιμές είναι αυξημένες ένα με δύο ευρώ από τις συνηθισμένες, με τους ιχθυοπώλες, ωστόσο, να καθησυχάζουν τον κόσμο, τονίζοντας ότι οι τιμές θα πέσουν.