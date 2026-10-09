Αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν σήμερα το μεσημέρι οι αλιείς, ύστερα από εννέα ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του αλιευτικού πετρελαίου.

Οι αλιείς μέσης και παράκτιας αλιείας αναμένουν πλέον τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, ποντάροντας στη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα εξετάσει προσωπικά τα αιτήματά τους.

«Δεν επαναπαυόμαστε. Δείχνουμε για άλλη μια φορά καλή θέληση προς την κυβέρνηση, αλλά, αν οι υποσχέσεις δεν τηρηθούν, θα επιστρέψουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις», επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους. Οι αλιείς υπογραμμίζουν, μάλιστα, ότι η κινητοποίησή τους απέδειξε πως ο κλάδος μπορεί να παραμείνει ενωμένος, με ήθος και αξιοπρέπεια, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Είχε προηγηθεί συνάντηση εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική, όπου τέθηκαν εκ νέου τα προβλήματα του κλάδου, με έμφαση στο κόστος του ναυτικού πετρελαίου.