Ενοχλημένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε η Ρωσία να διαθέσει σταδιακά στην παγκόσμια αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήρθε σε συνεννόηση με τον Ρώσο ομόλογό του, λίγο μετά τη δέσμευση της ΕΕ να απελευθερώσει ντίζελ από τα αποθέματά της, προκειμένου να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα του Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει τα ποσοστά των Ρεπουμπλικανών, που καταγράφουν σημαντική πτώση λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτό που δεν περίμενε η ΕΕ ήταν ότι οι ΗΠΑ θα έρχονταν σε συμφωνία με τη Ρωσία, στην οποία έχουν επιβάλει οικονομικές κυρώσεις, πόσο μάλλον τη στιγμή που η Μόσχα αναζητούσε αφορμή για να ζητήσει τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια.

Εκπρόσωπος της ΕΕ, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως «η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Στη συνέχεια, χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».

Επιπλέον, η Κομισιόν επανέλαβε ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της.

Τον Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και, αμέσως μετά, θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη ρωσική ενέργεια θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς.

«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη μείωση του κόστους των καυσίμων ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές ομάδες που εξαρτώνται άμεσα από τις τιμές του ντίζελ. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι οδηγοί φορτηγών επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο την παραγωγή όσο και τη μεταφορά προϊόντων.