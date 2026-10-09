Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι είχε μια «πολύ επιτυχημένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως, με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, την αμερικανική και τη διεθνή αγορά.



Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της.

Τον Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και, αμέσως μετά, θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη ρωσική ενέργεια θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς.

«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη μείωση του κόστους των καυσίμων ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές ομάδες που εξαρτώνται άμεσα από τις τιμές του ντίζελ. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι οδηγοί φορτηγών επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο την παραγωγή όσο και τη μεταφορά προϊόντων.

Το μήνυμα Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή γραμμή της Ουάσινγκτον απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο!» ανέφερε, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί κομβικό σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, με τις εντάσεις στην περιοχή να προκαλούν ανησυχία για την επάρκεια των προμηθειών και τη διαμόρφωση των τιμών.

Η άνοδος στις τιμές του ντίζελ και η πίεση στην αμερικανική αγορά

Η υπόσχεση του Τραμπ για γρήγορη αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους έρχεται ενώ οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή του καυσίμου έχει ενισχυθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.

Το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει τις μεταφορές και την αγροτική παραγωγή, ενώ μπορεί να μετακυλιστεί και στις τιμές των προϊόντων, εντείνοντας τις πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους περιορισμού του κόστους, με το ενεργειακό ζήτημα να αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Παρά τις εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου, το κατά πόσο οι τιμές του ντίζελ θα υποχωρήσουν γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις εξελίξεις στις ενεργειακές προμήθειες.