Η συμφωνία για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ αποτελεί μέρος των προσπαθειών των ΗΠΑ για να επαναφέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία προηγούμενων προσπαθειών τους να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό φέρεται να δήλωσαν την Παρασκευή οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σε Ουκρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που έχουν γνώση της συνάντησης και μίλησαν στο Reuters.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν στους Ουκρανούς, στη διάρκεια της συνάντησής τους την Παρασκευή στο Μαϊάμι, ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ρωσίας για την εξαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ μπορεί να συμβάλει στην αναβίωση των τριμερών συνομιλιών, όπως επεσήμαναν δύο από τις πηγές.

Η τρίτη πηγή σημείωσε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ουκρανούς ότι η συμφωνία αυτή ενδέχεται «να μαλακώσει» τη θέση της Μόσχας, εν μέρει επειδή «στέλνει το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι ανοικτός να κάνει πράγματα» με τη Ρωσία.

Η συμφωνία, βάσει της οποίας η Μόσχα θα προσφέρει περισσότερα από 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έχει προκαλέσει την αντίδραση κάποιων Αμερικανών πολιτικών, που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα θα αποκτήσει χρήματα για να συνεχίσει τον πόλεμό της χωρίς ο Πούτιν να αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις για τον τερματισμό της σύρραξης.

Χθες, Δευτέρα, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, λέγοντας ότι πρόκειται «για τη σωστή απόφαση για τον αμερικανικό λαό».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει η Ουκρανία να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια, όπως τόνισε ο Κούσνερ στη διάρκεια της συνάντησης, επαναλαμβάνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει διαβιβάσει το αίτημα αυτό στο Κίεβο πολλές φορές.

«Η ιδέα είναι ότι οι ΗΠΑ θα πούνε στη Ρωσία “δείτε, οι Ουκρανοί έχουν σταματήσει να χτυπάνε και σας έδωσαν αυτή τη συμφωνία. Τώρα είναι σειρά σας να κάνετε κάτι”», σημείωσε μία από τις πηγές.

Εξάλλου, μία από τις πηγές δήλωσε ότι η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ είναι μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για το πώς Ρωσία και Ουκρανία θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως δήλωσε μία πηγή χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Αμφιβολίες για την πρόθεση της Μόσχας

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που επανέλαβε το Σάββατο. Ωστόσο, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες.

Εξάλλου, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι που πήραν μέρος στη συνάντηση της Παρασκευής αντιμετώπισαν με επιφυλάξεις την προσέγγιση των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει και στο παρελθόν να δελεάσει τον Πούτιν, μεταξύ άλλων μέσω προτάσεων για άρση των κυρώσεων, καθώς και πιθανών συμφωνιών για τους ορυκτούς πόρους. Καμία από αυτές τις κινήσεις δεν μετέβαλε ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας ούτε την έπεισε να αποδεχτεί μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πρόσωπο που πρόσκειται στο Κρεμλίνο έχει επισημάνει ότι ο Πούτιν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν «πάρει το υπόλοιπο 11% του Ντονμπάς, κάτι που θα μπορέσει να παρουσιάσει στο εσωτερικό ως νίκη».

Καμία απειλή για το Κίεβο

Στη συνάντηση στο Μαϊάμι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ υπογράμμισαν στους Ουκρανούς αξιωματούχους «όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για την Ουκρανία», δήλωσε μία πηγή, περιλαμβανομένης της παροχής στρατιωτικής υποστήριξης και πληροφοριών στα ουκρανικά στρατεύματα.

Οι Αμερικανοί δεν απείλησαν να διακόψουν τη βοήθεια αυτή, αν το Κίεβο δεν συμφωνήσει να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια.

Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχει οξυνθεί μετά την ανακοίνωση της αμερικανορωσικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη χαρακτήρισε «αδύναμη απόφαση» και «δώρο στον Πούτιν».

Ο Τραμπ τού απάντησε ότι «θα μπορούσε να έχει τερματίσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές» και εκτίμησε ότι οι Ουκρανοί πρέπει να «αποκτήσουν νέο πρόεδρο».

Σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση στο Μαϊάμι -η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες-, μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στα κονδύλια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην ανάγκη να οριστικοποιήσει το Κίεβο τα σχέδια για επενδύσεις στη χώρα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς η ουκρανική πλευρά να έχει συμφωνήσει επίσημα σε κάτι, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι θα ήταν πρόθυμη να συμφωνήσει σε μια «ενεργειακή εκεχειρία», υπό την προϋπόθεση ότι θα έπραττε το ίδιο και η Ρωσία.