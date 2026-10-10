Ο Άρης δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στην ΑΕΚ και τη συνέτριψε με 88-58, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Το παιχνίδι στο Nick Galis Hall είχε προαναγγελθεί σαν ντέρμπι, τελικά όμως αποδείχθηκε πολύ εύκολο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα, έβρισκαν συνεχώς λύσεις στην επίθεση και έδωσαν τη δυνατότητα στους οπαδούς τους να στήσουν πάρτι στις εξέδρες.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν από την αρχή καλύτερη, οδηγούσε σε λάθη τους φιλοξενούμενους και με τον Ερλ να πετυχαίνει 11 πόντους από νωρίς, κατάφερε να πάρει προβάδισμα 13 πόντων (23-10) στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα περίμενε μια αντίδραση από την ομάδα του αλλά αυτή δεν ήρθε, με τον Άρη να κυριαρχεί σε απόλυτο βαθμό και να κλείνει με προβάδισμα 21 πόντων (42-21) το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ ήταν τραγικά άστοχη έχοντας 6/30 σουτ!

Ο «δικέφαλος αετός» έπρεπε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό στην τρίτη περίοδο, με αποτέλεσμα η διαφορά να μεγαλώνει αντί να μικραίνει, όπως έδειχνε και το 64-35 στο 30′.

Το τελευταίο δεκάλεπτο, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ήταν καθαρά τυπική διαδικασία, με την ΑΕΚ να παραμένει πολύ κακή και τον Άρη να βρίσκεται ακόμη και στο +33 (71-38) κάποια στιγμή, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 88-58.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 42-21, 64-35, 88-58