Σε καθεστώς ήπιου καύσωνα έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία 24ωρα, καθώς το Σάββατο η θερμοκρασία ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το Meteo, ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Πελοπόννησο.

Την πρωτιά για σήμερα, με 39,5 βαθμούς Κελσίου, έχει ο Λαγκαδάς και ακολουθούν το Δίον Πιερίας με 39,3 βαθμούς και το Γυναικόκαστρο Κιλκίς, επίσης με 39,3 βαθμούς.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα στην ελληνική επικράτεια:

Ο καιρός για αύριο Κυριακή 9/8/2026

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και δυτικά κυρίως ορεινά ηπειρωτικά, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά:

Για την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 20 έως 34 βαθμούς), 25 έως 39 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 22 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 26 έως 34 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 23 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 35 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και στα ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.