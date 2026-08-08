Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένα ακόμα βασικό μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, έπειτα από καταδρομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τις απογευματινές ώρες χθες (Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026), σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, στα όρια με την Καλλιθέα.

Πρόκειται για έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, από το 2025, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εκβίασης.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 37χρονος, επίσης μέλος της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, επίσης παλιός γνώριμος των αρχών, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας.

Ειδικότερα, ο 49χρονος φέρεται ότι ήταν στέλεχος της επιχειρησιακής ομάδας της οργάνωσης του Έντικ, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις και ξυλοδαρμούς προσώπων με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές.

Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025 και είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους.

Ο εντοπισμός του 49χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων και συνελήφθησαν.

Και οι δύο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και οι δύο, μέλη της της ρωσόφωνης μαφίας, έχουν τη φήμη των ιδιαίτερα σκληρών στον χώρο της νύχτας και των εκβιαστών, που ακόμα και οι “σύντροφοί” τους στην ίδια οργάνωση τους αποκαλούσαν με τα ψευδώνυμα “πίτμπουλ” και “μπουλντόγκ“, λόγω της αγριότητας που έδειχναν στους επιχειρηματίες που εκβίαζαν και στα μέλη αντίπαλων συμμοριών όπως της Greek Mafia.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βοιωτία, οι δύο φέρονται να εκβίασαν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, αποσπώντας, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη του 49χρονου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς έχει ήδη συλληφθεί στη Γερμανία και αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα ενός 31χρονου, που φέρεται ως εκ των βασικών εκτελεστών της μαφίας του Έντικ, είχε εντάλματα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου και άλλες εγκληματικές πράξεις, ενώ έχει καταδικαστεί και για τη δολοφονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο.

Ο 31χρονος που συνελήφθη στη Γερμανία

Η σύλληψη του 49χρονου στο Παλαιό Φάληρο ακολουθεί εκείνη του 31χρονου στη Γερμανία, σε επιχείρηση που έγινε με τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών αρχών.

Σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα, καθώς και για άλλες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Όπως είχε αναφερθεί οι Αρχές αποδίδουν στον 31χρονο ρόλο εκτελεστή και τον συνδέουν με την ομάδα του «Έντικ». Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται είναι οι δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Δημήτρη Ρουμπέτη και Μανώλη Μουζακίτη, καθώς και η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκκρεμούν κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει την ευθύνη κάθε εμπλεκομένου.

Με τον «Έντικ» υπό κράτηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 31χρονο στα χέρια των γερμανικών αρχών και τώρα τον 49χρονο συλληφθέντα στην Ελλάδα, οι ελληνικές διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι διαθέτουν πλέον περισσότερα περιθώρια να συμπληρώσουν το παζλ της οργάνωσης. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο που συνδέεται με την ομάδα αναζητείται.