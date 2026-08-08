Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026 στην Πυροσβεστική, μετά από περιστατικό με ηλικιωμένο άνδρα που έπεσε σε πηγάδι, στον οικισμό Παλαγία Αλεξανδρούπολης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 77χρονο ημεδαπό μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του, και κατάφεραν να τον ανασύρουν με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πηγάδι διερευνώνται.