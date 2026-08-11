Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα η πολύωρη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό νεαρού αστυνομικού χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην οδό Πικροδάφνης.

Ο αστυνομικός είχε βρεθεί περίπου στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας, με την περιοχή να αποκλείεται αμέσως προκειμένου να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του.

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη διαφορετικών υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI». Στο σημείο βρέθηκε επίσης ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού.

Κατά πληροφορίες, το υπηρεσιακό όχημα ήταν κλειδωμένο και ο νεκρός αστυνομικός έχει σημάδια που παραπέμπουν σε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Την εξαφάνιση του δήλωσε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 10/08, η επίσης αστυνομικός σύντροφός του στο ΤΔΕΕ Ακρόπολης. Άμεσα σήμανε συναγερμός και τελικά μετά από περίπου 2.5 ώρες εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.