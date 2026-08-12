Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει δεξί μπακ και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ ενδιαφέρεται για τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ, τον οποίο ο Αλέσιο Λίσι γνωρίζει πολύ καλά καθώς τον είχε στη Μιραντές.

Με το θέμα του Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί να έχει κολλήσει, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν και αλλού την προσοχή τους για να βρουν τον κατάλληλο παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας και σύμφωνα με τους Ισπανούς υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σάντσεθ.

Ο 25χρονος δεξιός μπακ έχει συμβόλαιο ως το 2027 με την Εσπανιόλ, στην οποία ανήκει από το 2022, με τον Λίσι να τον γνωρίζει πολύ καλά καθώς είχαν συνεργαστεί στη Μιραντές. Για τον παίκτη έχει δείξει ενδιαφέρον και η Έλτσε, με την οποία ο ίδιος φέρεται να έχει συμφωνήσει, η Εσπανιόλ όμως δεν έχει πει το «ναι».

Έτσι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διεκδίκησή του Σάντσεθ, ο οποίος την περασμένη σεζόν μέτρησε 22 συμμετοχές με τους Καταλανούς ενώ έχει αγωνιστεί και στη Γρανάδα, πλην της Μιραντές.