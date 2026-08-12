Αντικρουόμενες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της 60ήμερης περιόδου που προβλεπόταν στην ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης, ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει να παρατείνουν την εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί η διάρκεια της νέας παράτασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι συναινούν στην παράταση και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα για το χρονικό διάστημα που αυτή θα καλύπτει.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχουν συνομιλίες για παράταση

Λίγο αργότερα, ωστόσο, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή διέψευσε στο Reuters ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε συζήτηση με τις ΗΠΑ για παράταση της εκεχειρίας.

Όπως υποστήριξε, από την οπτική της Τεχεράνης δεν υπάρχει καν χρονικό διάστημα που να έχει ξεκινήσει και, επομένως, «δεν υπάρχει τίποτα προς παράταση».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία μόλις 48 ώρες μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτήν λίγες ημέρες αργότερα.

Η συμφωνία προέβλεπε «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», όμως σύντομα βρέθηκε στον αέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 7 Ιουλίου ότι η συμφωνία «τελείωσε», ενώ περίπου μία εβδομάδα αργότερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της «αναστέλλεται».

Η περίοδος των 60 ημερών αφορούσε ουσιαστικά ένα χρονικό πλαίσιο, με δυνατότητα παράτασης, μέσα στο οποίο οι δύο πλευρές θα επιχειρούσαν να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση αμερικανικών κυρώσεων.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ζητήματα όπως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και οι δυνατότητες του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο.

Σύμφωνα με την ιρανική πηγή, μέσω μεσολαβητών συζητείται η πιθανότητα επιστροφής των ΗΠΑ στην ενδιάμεση συμφωνία και ο καθορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων.

«Δεν έχει σημειωθεί απολύτως καμία πρόοδος σε αυτό το ζήτημα», τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το διπλωματικό χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Το «κλειδί» βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους κόμβους της διαπραγμάτευσης. Το Πακιστάν θεωρεί ότι μια συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επανεκκίνηση της συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία κατάλληλης και ασφαλούς οδού διέλευσης των πλοίων. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε στις 11 Αυγούστου ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημέρωσε τον Πακιστανό ομόλογό του, Ισάκ Νταρ, για την τελευταία κατάσταση αυτών των επαφών.

Ομάν και Ιράν έχουν ήδη δηλώσει επίσημα ότι επιδιώκουν να διατηρηθούν τα Στενά του Ορμούζ ασφαλή και ανοικτά στη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ έχουν συστήσει κοινό μηχανισμό διαλόγου για το θέμα.