Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται όλο και πιο θερμός καθώς η ρύπανση από τον άνθρακα λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων παγιδεύει όλο και περισσότερη θερμότητα, αλλά η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τις άλλες ηπείρους. Οι συνέπειες είναι όλο και πιο φονικές, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους από καύσωνες μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι.



Η ξηρά απαιτεί λιγότερη θερμότητα από τους απέραντους και βαθιούς ωκεανούς για να θερμανθεί, επομένως όλες οι ήπειροι θερμαίνονται ταχύτερα από τις θάλασσες. Όμως η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη για τέσσερις λόγους: τις αλλαγές στα καιρικά μοτίβα, την εγγύτητά της στην Αρκτική, τη μείωση του χιονιού και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη είναι πλέον κατά 2,5°C θερμότερη από ό,τι πριν από τη μαζική καύση ορυκτών καυσίμων, σχεδόν διπλάσια από τη μέση παγκόσμια αύξηση των 1,4°C. Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη αυξάνονται κατά 0,56°C ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε σύγκριση με 0,42°C στη Βόρεια Αμερική, 0,36°C στην Αφρική και 0,27°C στη Νότια Αμερική.

Αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και ο ρόλος της Αρκτικής

Οι μετατοπίσεις στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε πιο συχνούς και πιο έντονους θερινούς καύσωνες. Αυτό περιλαμβάνει τον χειρότερο καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ, τον Ιούνιο του 2026, κατά τον οποίο μια τεράστια έκταση θερμού αέρα παγιδεύτηκε κάτω από έναν στάσιμο «θόλο ζέστης».



Οι επιστήμονες εξακολουθούν να ερευνούν τον ρόλο της παγκόσμιας θέρμανσης στην πρόκληση αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αλλά μια σύνδεση φαίνεται όλο και πιο πιθανή.

Η Δρ Σαμάνθα Μπέρτζες, από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ, δήλωσε: «Βλέπουμε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στα μοτίβα της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια και σε άλλα μέτρα κυκλοφορίας όταν εξετάζουμε τις τάσεις των τελευταίων 40 ή περισσότερων ετών, και σε αυτή τη χρονική κλίμακα είναι πιο πιθανό να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή παρά με τη φυσική μεταβλητότητα».



Η συσχέτιση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός μεταβαλλόμενου αεροχειμάρρου, ενός ταχέως ανέμου σε υψηλό υψόμετρο που επηρεάζει ισχυρά τον καιρό της Ευρώπης και επηρεάζεται και ο ίδιος από την άνοδο της θερμοκρασίας.



Η Αρκτική είναι η περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, παρόλο που δεν διαθέτει ξηρά. Αυτό συμβαίνει επειδή το λευκό κάλυμμα του πολικού πάγου, το οποίο φυσιολογικά ανακλά τη συντριπτική πλειονότητα του ηλιακού φωτός πίσω στο διάστημα, λιώνει γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, ο σκοτεινός ωκεανός που εκτίθεται από το λιώσιμο απορροφά πολύ περισσότερη θερμότητα, η οποία στη συνέχεια λιώνει περισσότερο πάγο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.



Με ένα σημαντικό ποσοστό της Ευρώπης να βρίσκεται σχετικά κοντά στην Αρκτική, οι θερμοκρασίες αυξάνονται επομένως ταχύτερα.

Η αόρατη παγίδα του καθαρού αέρα και η μείωση των χιονοπτώσεων

Η πλειονότητα της Ευρώπης είχε χιονοπτώσεις τον χειμώνα στο παρελθόν. Όπως ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής, αυτό το χιόνι ανέκλασε το ηλιακό φως και κρατούσε την Ήπειρο πιο δροσερή. Όμως η κλιματική κρίση συρρικνώνει τις περιοχές που καλύπτονται από χιόνι.



Τον Μάρτιο του 2025, το στρώμα χιονιού της Ευρώπης ήταν περίπου 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σημειώνοντας πτώση 31%.

Αυτή η χαμένη έκταση είναι περίπου ίση με την έκταση της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας μαζί. Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο, οπότε η μείωση των τοξικών επιπέδων αέρα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες είναι αναμφισβήτητα θετική.



Ωστόσο, ο καθαρότερος αέρας αποκαλύπτει επίσης τον αντίκτυπο της αύξησης της ρύπανσης από διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.



Τα σωματίδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορούν να ανακλούν τις ακτίνες του ήλιου, άμεσα ή δημιουργώντας σύννεφα, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμότητα δεν φτάνει στο έδαφος. Λιγότερα σωματίδια σημαίνουν λιγότερη ανάκλαση και περισσότερη θερμότητα που παγιδεύεται από τα θερμοκηπικά αέρια.

Η αβεβαιότητα των παραγόντων και οι ολέθριες συνέπειες

Η σύντομη απάντηση είναι ότι οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη την ακριβή βαρύτητα κάθε παράγοντα, αλλά στοχεύουν να έχουν μια εκτίμηση το επόμενο έτος.



Η Μπέρτζες δήλωσε: «Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η σημασία κάθε παράγοντα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με την εποχή, με την εγγύτητα στην Αρκτική να είναι σημαντική το φθινόπωρο και το χειμώνα, και τις αλλαγές στην κυκλοφορία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 να έχουν μεγαλύτερη στατιστική σημασία το καλοκαίρι».

A tourist from China protects her face from the sun as she takes pictures at the Roemerberg square in Frankfurt, Germany, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Michael Probst)

Η ταχεία θέρμανση οδηγεί σε όλο και περισσότερους θανάτους, εντονότερες πυρκαγιές και ξηρασίες. Καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες ενισχύονται από την επιπλέον θερμότητα στο κλιματικό σύστημα.



Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στίελ, δήλωσε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τον Guardian: «Τα τρομερά κόστη αυτής της κλιματικής κρίσης – τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο – φτάνουν τώρα σε επίπεδα εθνικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σαφές: αφήστε πίσω τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ταχύτερα, αυξήστε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προστατεύστε τους ανθρώπους».