Η Ευρώπη δεν ζεσταίνεται απλώς. Ζεσταίνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη ήπειρο στον πλανήτη.

Τα τελευταία στοιχεία των ευρωπαϊκών και διεθνών κλιματικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η ήπειρος θερμαίνεται με ρυθμό πάνω από διπλάσιο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η αλλαγή αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο σε γραφήματα και επιστημονικές εκθέσεις. Φαίνεται πλέον στους πιο συχνούς καύσωνες, στις θερμές νύχτες, στις πιέσεις στα δίκτυα ενέργειας, στις πυρκαγιές, στις ξηρασίες και στις πλημμύρες.

Η Ευρώπη έχει γίνει ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα του πώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται από μελλοντική απειλή σε παρούσα πραγματικότητα.

Η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus Climate Change Service, η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος, με τη θερμοκρασία της να αυξάνεται περίπου κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Την ίδια περίοδο, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αυξάνεται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, περίπου 0,27 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα από τον πλανήτη συνολικά.

Σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, η ήπειρος έχει ήδη θερμανθεί περίπου κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου, ένα μέγεθος που εξηγεί γιατί τα ακραία φαινόμενα εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Η γρήγορη θέρμανση της Ευρώπης δεν έχει μία μόνο αιτία.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι η ξηρά θερμαίνεται γρηγορότερα από τους ωκεανούς. Η Ευρώπη, ως πυκνά κατοικημένη ήπειρος με μεγάλες χερσαίες εκτάσεις, αισθάνεται πιο άμεσα αυτή την αλλαγή.

Ρόλο παίζει επίσης η γεωγραφία της. Τμήματα της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται κοντά στην Αρκτική, την περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Όσο μειώνεται το χιόνι και ο πάγος, τόσο λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται πίσω στο διάστημα και τόσο περισσότερη θερμότητα απορροφάται από την επιφάνεια.

Παράλληλα, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τις τελευταίες δεκαετίες, αν και είναι θετική για τη δημόσια υγεία, έχει περιορίσει τα αιωρούμενα σωματίδια που παλαιότερα αντανακλούσαν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, περισσότερη ηλιακή ενέργεια φτάνει πλέον στην επιφάνεια.

Στην εξίσωση μπαίνουν ακόμη οι αλλαγές στα μοτίβα του καιρού, οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών πιέσεων και η αύξηση των θερμών θαλάσσιων επιφανειών γύρω από την ήπειρο.

Οι καύσωνες γίνονται πιο έντονοι

Η πιο άμεση συνέπεια είναι οι καύσωνες.

Η Ευρώπη βιώνει πλέον επεισόδια ακραίας ζέστης που εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, διαρκούν περισσότερο και φτάνουν σε θερμοκρασίες που παλαιότερα θεωρούνταν σπάνιες.

Το πρόσφατο κύμα ζέστης στη δυτική Ευρώπη έδειξε πόσο ευάλωτη παραμένει η ήπειρος. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία βρέθηκαν αντιμέτωπες με θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, με κόκκινες προειδοποιήσεις, σχολεία που έκλεισαν, προβλήματα στις μεταφορές και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί απαραίτητα κάθε μεμονωμένο επεισόδιο καύσωνα. Κάνει όμως τα κύματα ζέστης πιο θερμά, πιο συχνά και πιο επικίνδυνα.

Όταν ένα ατμοσφαιρικό μοτίβο, όπως ένας «θερμικός θόλος» ή ένα omega block, παγιδεύει θερμό αέρα πάνω από μια περιοχή, η νέα κλιματική βάση ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις θερμοκρασίες.

Δεν είναι μόνο θέμα ζέστης

Η ταχεία θέρμανση της Ευρώπης δεν σημαίνει μόνο περισσότερες ημέρες καύσωνα.

Σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, απώλεια παγετώνων, θερμότερες θάλασσες και αυξανόμενη πίεση σε πόλεις, γεωργία και υποδομές.

Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Την ίδια χρονιά, η ήπειρος βίωσε εκτεταμένες πλημμύρες, απώλειες ζωών, σοβαρές ζημιές και έντονη αντίθεση ανάμεσα σε περιοχές που πνίγηκαν από τα νερά και άλλες που υπέφεραν από ξηρασία και ασυνήθιστη ζέστη.

Οι θάλασσες γύρω από την Ευρώπη θερμαίνονται επίσης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο και στον βόρειο Ατλαντικό επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, την αλιεία, τις καταιγίδες και την υγρασία που τροφοδοτεί ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι πόλεις στο επίκεντρο

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η άσφαλτος, το τσιμέντο, η έλλειψη πρασίνου και η πυκνή δόμηση δημιουργούν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις κρατούν τη ζέστη περισσότερες ώρες, ακόμη και τη νύχτα.

Οι θερμές νύχτες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, γιατί δεν επιτρέπουν στον οργανισμό να ανακάμψει από την ημερήσια καταπόνηση. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα και όσοι ζουν μόνοι κινδυνεύουν περισσότερο.

Πολλά ευρωπαϊκά σπίτια και κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένες θερμοκρασίες άνω των 35 ή 40 βαθμών. Σε χώρες όπου ο κλιματισμός δεν είναι διαδεδομένος, η ζέστη γίνεται όχι μόνο δυσάρεστη αλλά και απειλητική.

Υποδομές που δοκιμάζονται

Η νέα πραγματικότητα πιέζει και τις υποδομές.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δοκιμάζονται από την αυξημένη ζήτηση για ψύξη. Οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι δρόμοι επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι πυρκαγιές απειλούν κατοικημένες περιοχές, δάση, καλλιέργειες και τουριστικές ζώνες.

Η γεωργία βρίσκεται επίσης υπό πίεση. Η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη υγρασίας επιβαρύνουν τις καλλιέργειες, μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν την ανάγκη για νερό σε μια περίοδο που οι υδατικοί πόροι γίνονται πιο ασταθείς.

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πλέον την κλιματική αλλαγή ως περιβαλλοντικό ζήτημα μόνο. Είναι θέμα δημόσιας υγείας, οικονομίας, ενεργειακής ασφάλειας, τροφίμων και πολιτικής προστασίας.

Η προσαρμογή γίνεται επείγουσα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κάθε δέκατο του βαθμού έχει σημασία.

Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων. Η μείωση των εκπομπών παραμένει κεντρική προϋπόθεση για να περιοριστεί η επιδείνωση, όμως η Ευρώπη καλείται ταυτόχρονα να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα που έχει ήδη αλλάξει.

Αυτό σημαίνει περισσότερους χώρους πρασίνου στις πόλεις, καλύτερη προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα, αναβαθμισμένα συστήματα προειδοποίησης, ανθεκτικότερα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών, αλλά και πολιτικές που προστατεύουν τους πιο ευάλωτους.

Η Ευρώπη θερμαίνεται γρηγορότερα από τον υπόλοιπο κόσμο. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν αυτό συμβαίνει, αλλά πόσο γρήγορα μπορούν οι κοινωνίες της να προετοιμαστούν για τις συνέπειες.