Οι αμερικανικές δικαστικές αρχές γνωστοποίησαν χθες, Τρίτη, την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις άνδρες που φέρονται να συνδέονται με ένα από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τέσσερις φερόμενοι ως μέλη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG) επιχείρησαν να εξασφαλίσουν όπλα και πυρομαχικά από την Τσεχία. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ευρωπαϊκά πολυβόλα, εκτοξευτές ρουκετών και όλμοι.

Οι τέσσερις άνδρες, που η Ουάσιγκτον λέει πως είναι μέλη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες στο Μεξικό, συνελήφθησαν στην Τσεχία τον Ιούνιο.

TODAY IN @USAO_MDFL: U.S. Attorney Gregory W. Kehoe announces the unsealing of an indictment alongside the Homeland Security Task Force @HSTFNCC charging 4 CJNG MEMBERS for narco-terrorism, drug trafficking, and firearm trafficking offenses⬇️ https://t.co/HVEzoG2vsg pic.twitter.com/Eb7Mo57HMS — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 11, 2026

Οι δύο έχουν πλέον εκδοθεί στις ΗΠΑ, οι άλλοι δύο πρόκειται να εκδοθούν σύντομα, ανέφεραν αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για άλλα κακουργήματα. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης.

Οι δυο εξ αυτών φέρονται να επιδίωξαν την προμήθεια ποσότητας οπλισμού και πυρομαχικών στην Τσεχία, με σκοπό να διαπράξουν «βίαια εγκλήματα εναντίον άλλων καρτέλ, πολιτών, αστυνομικών και στρατιωτικών» στο Μεξικό, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του.

Στον οπλισμό που σκόπευαν να αποκτήσουν συγκαταλέγονταν αυτόματα τουφέκια, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και ολμοβόλα· προσέφεραν σε αντάλλαγμα φαιντανύλη ή μεθαμφεταμίνη, ναρκωτικά εισαχθέντα στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο δεν ξεκαθάρισε την ταυτότητα των επίδοξων προμηθευτών των όπλων με τους οποίους φέρονται να είχαν κλείσει συμφωνία οι Μεξικανοί.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την άσκηση διώξεων σε βάρος ανώτερων στελεχών του ΚΝΓΧ και την αύξηση της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη των ηγετών της συμμορίας ως ακόμη και στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το καρτέλ αυτό, στο οποίο προσάπτεται ότι έχει δημιουργήσει παγκόσμιο κύκλωμα, ιδιαίτερα βίαιο, που διακινεί φαιντανύλη, κοκαΐνη, ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη, έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεθνής «τρομοκρατική» οργάνωση.