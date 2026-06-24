Η Γαλλία βιώνει ακόμη μία ημέρα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, καθώς περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη δυτική Βρετάνη παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαιν-ε-Λουάρ τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η χώρα κατέγραψε την Τρίτη την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί σήμερα και σε άλλες περιοχές της δυτικής Ευρώπης, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες βρίσκεται ήδη σε ισχύ σε τμήματα της Ολλανδίας.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν σε Ολλανδία και Βέλγιο την Παρασκευή, ενώ στη Γερμανία ο υδράργυρος προβλέπεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, το κύμα ζέστης αναμένεται να επεκταθεί και στην ανατολική Ευρώπη μέσα στις επόμενες ημέρες, με σοβαρές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες να έχουν εκδοθεί για χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για το δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με το κύμα ζέστης από την περασμένη Πέμπτη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Μετεό Φρανς ανακοίνωσε ότι οι κόκκινοι συναγερμοί επεκτείνονται από το μεσημέρι της Τετάρτης σε ακόμη τέσσερις περιοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 58. Επιπλέον, άλλες 31 περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Ήδη από τις 05:00 τοπική ώρα, η Λα Ροσέλ στη νοτιοδυτική Γαλλία είχε καταγράψει θερμοκρασία 29 βαθμών Κελσίου, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία στην περιοχή ενδέχεται να φτάσει τους 43 βαθμούς. Στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Γαλλίας, από το Παρίσι έως τη Βρετάνη, αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 39 και 40 βαθμών Κελσίου, οι οποίες προβλέπεται να διατηρηθούν έως το Σαββατοκύριακο.

Η κορύφωση των θερμοκρασιών καταγράφηκε την Τρίτη, όταν σε περιοχές του Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, σημειώθηκε μέγιστη θερμοκρασία 44,3 βαθμών Κελσίου. Κάποια ανακούφιση από τη ζέστη αναμένεται από την Παρασκευή, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από καταιγίδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ξαφνικές πλημμύρες και έντονη χαλαζόπτωση.

Μιλώντας σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού δήλωσε ότι «βρισκόμαστε στη διαδικασία να διαπιστώσουμε ότι έχουμε γίνει μια ζεστή χώρα».

Οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν και τη πρώτη μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης στη χώρα. Περίπου 68.000 νοικοκυριά στην περιοχή Φινιστέρ της βορειοδυτικής Γαλλίας έμειναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Τρίτης εξαιτίας προβλήματος σε μετασχηματιστή, σύμφωνα με τις Αρχές. Η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν αναμένεται πριν από το τέλος της Τετάρτης.

Στην περιοχή Μαιν-ε-Λουάρ, περισσότεροι από 150 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στο δάσος Μπρενιόν, στο Σεν-Μακαίρ-ντι-Μπουά. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και σημαντικά αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας. Το Λούβρο, το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο θα κλείνει νωρίτερα, στις 16:00 αντί για τις 18:00 τοπική ώρα.

Το μουσείο ανέφερε ότι το ιστορικό του κτίριο «παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», προσθέτοντας ότι η συσσώρευση θερμότητας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος της ημέρας και ενισχύεται από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Μεταξύ των θυμάτων περιστατικών που σχετίζονται με τον καύσωνα στη Γαλλία συγκαταλέγεται ένα κορίτσι 13 ετών, το οποίο πήγε για μπάνιο με την οικογένειά του στον ποταμό Σηκουάνα, στην περιοχή Φοντέν-Λα-Πορτ, το βράδυ της Κυριακής, αν και δεν γνώριζε κολύμπι.

Επιπλέον, ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της βόρειας Ιταλίας.

Αρκετοί πνιγμοί έχουν επίσης καταγραφεί στη Γερμανία.

Στην Ισπανία, η οποία βίωσε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν από την Τετάρτη στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ωστόσο, κόκκινοι συναγερμοί για καύσωνα παραμένουν σε ισχύ σε περιοχές της βόρειας Ισπανίας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία Αεμέτ να προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Χώρας των Βάσκων.

Στην Ιταλία, 16 πρωτεύουσες επαρχιών βρίσκονται πλέον σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα, με τη Λατίνα να προστίθεται στη λίστα την Τετάρτη και το Μπάρι να ακολουθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Άνσα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας, KNMI, εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία αντιστοιχεί σε «υψηλή πιθανότητα επικίνδυνων καιρικών συνθηκών» για τις νότιες και κεντρικές περιοχές της χώρας από την Τετάρτη έως τουλάχιστον την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την KNMI, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς.

Στο Βέλγιο, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, με θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Μετά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, η Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνου του Βελγίου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τη «φάση συναγερμού του εθνικού σχεδίου για το όζον και τον καύσωνα» μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η πρώτη φορά ήταν τον Αύγουστο του 2020. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα εθνικά μέτρα πέρα από την ενημέρωση του κοινού και τις συστάσεις για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και παιδιά.

Συνολικά περισσότεροι από 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου, θα αντιμετωπίσουν σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής παρακολούθησης Κοπέρνικος, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συχνότερους καύσωνες κατά τη θερινή περίοδο, μεγαλύτερη πίεση στους υδάτινους πόρους της Ευρώπης και εντονότερες δασικές πυρκαγιές. Την περασμένη χρονιά, περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης κάηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, αριθμός-ρεκόρ, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο.