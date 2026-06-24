«Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών για την Ελλάδα. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρών. Παρών στις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις του τόπου μας. Παρών στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρών και στις αγωνίες της δικής μας γενιάς, που αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, ανισότητες και αβεβαιότητα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε, στο Καλέντζι Αχαΐας, κλείνοντας με την ομιλία του την εκδήλωση που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια από την απώλεια και για να τιμήσει τη μνήμη του ιδρυτή του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «χρέος μας είναι να ξανακάνουμε τη Δημοκρατία πραγματικά επικίνδυνη για τα κατεστημένα: είτε αυτά είναι οικονομικά είτε μιντιακά, είτε επιβουλεύονται το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ακριβώς όπως δίδαξε ο Ανδρέας».

«Η παρακαταθήκη αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα: για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Γι’ αυτά διψά ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Πρόσθεσε ότι «ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το ριζοσπαστικό έργο των κυβερνήσεων της Αλλαγής, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν» καθώς οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους κι είναι παρακαταθήκη διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε νέας γενιάς.

«Γι’ αυτό και ο Ανδρέας είναι ακόμη παρών. Όχι ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά ως μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα προτάγματα υπηρετούμε και εμείς σήμερα. Γι’ αυτά αγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ μαζί με κάθε δημοκρατικό πολίτη», συμπλήρωσε.

Συμπύκνωσε την πορεία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ σε τρεις μόνο λέξεις: Ανάλυση, Δράση, Υπέρβαση, αναδεικνύοντας το περιεχόμενο που έδωσε σ΄αυτές επιλέγοντας με τον δύσκολο δρόμο του αγώνα και του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού να ενώσει το δημοκρατικό βενιζελικό ρεύμα, τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τη γενιά του 1-1-4, του Πολυτεχνείου και του αντιδικτατορικού αγώνα.

«Οι κυβερνήσεις της Αλλαγής πέτυχαν μια πολλαπλή υπέρβαση. Γιατί η Αλλαγή δεν ήταν απλώς μια εκλογική νίκη. Ήταν η είσοδος μεγάλων κοινωνικών δυνάμεων στο προσκήνιο της Ιστορίας.

Ο Ανδρέας έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε έννοιες που έως τότε έμεναν κενό γράμμα: στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη λαϊκή συμμετοχή, στην εθνική αξιοπρέπεια», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Ο λαός δεν ξεχνά: Το ΠΑΣΟΚ ήταν, πραγματικά, η πρώτη φορά Αριστερά στη χώρα».

Έκανε ειδική αναφορά στη συνεισφορά του Ανδρέα Παπανδρέου στη διεθνή αναβάθμιση της Ελλάδας ως δύναμης ειρήνης και διαλόγου με τις διεθνείς πρωτοβουλίες που πήρε και «δεν περίμενε στις τρεις τα ξημερώματα να χτυπήσει το τηλέφωνο της Ιστορίας. Ήταν ανά πάσα στιγμή παρών στο προσκλητήριό της. Γιατί δεν ακολουθούσε τις εξελίξεις», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ο Ανδρέας δεν ήταν o πολιτικός του “ναι σε όλα” και για εκείνον η Ελλάδα ήταν αδιαπραγμάτευτη. Μια Ελλάδα που στεκόταν με αυτοπεποίθηση στο διεθνές προσκήνιο. Μια περήφανη Ελλάδα που πίστευε ότι η εξωτερική πολιτική είναι διαρκής αγώνας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», κι αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή γενιά.

«Δεν είχε μέτρο σύγκρισης. Ήταν το διαφορετικό, το κάτι άλλο.

Δεν θα επέτρεπε ποτέ το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να ναυαγήσει στην Κάσο. Θα έστελνε από εκεί που ήρθαν τους τσαμπουκάδες της Τουρκίας. Ούτε θα ανεχόταν να γίνει νόμος η Γαλάζια Πατρίδα. Θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι για να εκδοθεί καταδικαστικό ψήφισμα για την κυβέρνηση Ερντογάν από όλη την Ευρώπη. Όπως καταφέραμε να περάσει ένα τέτοιο ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ανδρέας βέβαια δεν θα διανοούνταν να παρακολουθεί η ΕΥΠ και άλλα παρακρατικά δίκτυα την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Ποτέ δεν θα έστελνε τέτοιο μήνυμα σε καμία τρίτη χώρα που επιβουλεύεται την εθνική μας ασφάλεια. Και πάνω από όλα, κανένας Ισραηλινός απόστρατος αξιωματικός δεν θα τολμούσε να εκβιάζει σε δόσεις και σε δημόσια θέα έναν ηγέτη σαν τον Παπανδρέου», συμπλήρωσε.

«Σήμερα, από την Αχαΐα των δημοκρατικών αγώνων, στέλνουμε σαφές μήνυμα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή. Υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της Δεξιάς. Εμάς φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για τρίτη τετραετία.

Όσα υποστυλώματα και αν στήσουν μαζί με την ολιγαρχία, η πολιτική αλλαγή είναι έτοιμη να ανατείλει. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η νέα Αλλαγή είναι κοινωνικό αίτημα και εθνική αναγκαιότητα. Είναι η δέσμευση της Δημοκρατικής Παράταξης απέναντι σε μια κοινωνία που χρειάζεται προοπτική.

Για να κάνουμε ξανά την πολιτική, δύναμη ελπίδας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Για τη νέα γενιά που αναζητά περισσότερες ευκαιρίες. Για τον πιο ευάλωτο συμπολίτη μας που χρειάζεται στήριξη και δικαιοσύνη. Για τα μεσαία στρώματα που δοκιμάζονται και αξίζουν καλύτερες μέρες. Για μια Ελλάδα πιο ανθρώπινη, για μια Ελλάδα για όλους. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, θα νικήσουμε», κατέληξε.