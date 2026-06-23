Κλείδωσαν οι εκλογές για την Άνοιξη του ’27

Καλημέρα σε όλους. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις αλλά απέχει από την αυτοδυναμία, ενώ υπάρχει και περίπτωση να μπει στην εξίσωση και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που θα το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο – αν και θα έλεγα να κρατήσουμε μία πισινή για το αν θα ανακοινωθεί νέος πολιτικός φορέας από τον πρώην πρωθυπουργό. Το γιατί, σας είχα ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Το τελευταίο διάστημα ακούγεται εντόνως ότι θα πάμε σε εκλογές το Φθινόπωρο μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, και μετά τις περιοδείες της κυβερνητικής μηχανής που θα ξεκινούν από την Πελοπόννησο. Ανεπίσημα μπορεί να είναι όλα ανοιχτά στο θέμα των εκλογών αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στο μυαλό του πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή οι εκλογές έχουν κλειδώσει για το 2027. Και ο λόγος είναι ότι θέλει να δει το πακέτο των παροχών και το μεταρρυθμιστικό του έργο να υλοποιείται πριν τις εκλογές και όπως μαθαίνω δεν θέλει να τα παρατάει στα δύσκολα. Ειδικά που αυτή τη στιγμή δείχνει μακρινή η αυτοδυναμία. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι την Άνοιξη θα είναι πιο κοντά από ποτέ.

Ψυχραιμία και τίποτα μεμπτό

Μια καταδίκη χθες, της πρώην ευρωβουλευτού Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την περίφημη ιστορία με τα emails, αλλά και το ένταλμα σύλληψής του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις Βρυξέλλες, αναστάτωσαν τη ΝΔ. Είχε τόσα προβλήματα η κυβέρνηση, αυτό ήταν που έλειπε. Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ψύχραιμοι και δεν έδειξαν πανικοβλημένοι. Το αντίθετο, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό για τον Δ. Αβραμόπουλο, ενώ δεν ήθελα να σχολιάσουν ιδιαίτερα την πρώτη υπόθεση με την καταδίκη καθώς αφορά ένα πρόσωπο που πλέον δεν είναι στην ενεργό πολιτική και επέμεναν πως πρέπει να συζητήσουμε τα σοβαρά και ουσιώδη που αφορούν το αύριο.

Συνεργάσιμος ο Αβραμόπουλος

Να πω την αλήθεια ο Δ. Αβραμόπουλος έμαθα ήταν ψύχραιμος όταν έμαθε την είδηση και μου είπε συνομιλητής του πως δεν έχει αντίρρηση να συνεργαστεί με τις αρχές για να λήξει η περιπέτεια με την δίωξή του από τις βελγικές Αρχές. Μάλιστα μιλάει για μια παλιά υπόθεση που αφορά αμοιβές που είχε λάβει από την οργάνωση Fight Impunity. Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην επίτροπος πήγε, όπως έμαθα από καλή πηγή, χθες το μεσημέρι, και ενώ είχαν φθάσει οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, στο γραφείο της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Εκεί συναντήθηκε με την Ζωή Σμυρλή, την αρμόδια Εισαγγελέα, για να μάθει τι αφορά αυτή η υπόθεση. Συνομιλητές μου έλεγαν στη στήλη, «άνθρακες ο θησαυρός» και μάλλον προέτρεξαν όσοι χάρηκαν για ένα «μη θέμα» και συμπλήρωναν ότι η υπόθεση ανασύρθηκε από ένα νέο αστυνομικό διευθυντή στις Βρυξέλλες που ανέσυρε υπόθεση αρχείου.

Η γκρίνια στους κάμπους

Να πάω όμως στα μείζονα που αφορούν το Μέγαρο Μαξίμου και αυτά είναι πως θα αλλάξουν το κλίμα σε πολλές αγροτικές περιοχές. Μου λένε βουλευτές της ΝΔ ότι υπάρχει γκρίνια όχι απλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως πριν μήνες μετά τις αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, αλλά για την καθυστέρηση στις πληρωμές. Και μου είπαν πως θα αρχίσουν περιοδείες από τον γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη και συναντήσεις. Ο νέος γραμματέας είδα χθες ότι πηγαίνει και στη Μεσσηνία δυο φορές την τρέχουσα εβδομάδα, όπως και πολλά κυβερνητικά στελέχη σε νομούς της Πελοποννήσου για να αντιμετωπίσουν την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Το άλλο όμως που έμαθα και αφορά τους βουλευτές, είναι η οργισμένη αντίδρασή τους για τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι αντιπεριφερειάρχες, καθώς δεν ισχύει το κομματικό ασυμβίβαστο, για να είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Τα μεσαία εισοδήματα και οι σκαφάτοι

Το είπε και βγήκε αληθινός. Πριν κάνα μήνα είχα ακούσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι για να ανταγωνιστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης -και τα ήδη υπάρχοντα και τα παλιά- θα τάξουν και θα τάξουν. Ε, δεν είναι μόνο όσα ακούστηκαν την προηγούμενη βδομάδα για τις μετακινήσει και τα εισιτήρια, αλλά τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φορολογήσει -πάλι- τον πλούτο. Η πρώτη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης, δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης, από το πόντιουμ της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών είπε ότι ο Αλ. Τσίπρας τα πήρε όταν κυβέρνησε κυρίως απ’ τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και ότι δεν ασχολήθηκε με τους σκαφάτους ούτε λίγο. Τώρα ξαφνικά αποφάσισε να τιμωρήσει τους πλούσιους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ούτε λίγο ούτε πολύ, για να θυμίσει αμέσως μετά την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία επιμένει στις μειώσεις φόρων που θα ελαφρύνουν όλους τους πολίτες και θα αυξήσουν το εισόδημα τους.

Ρωγμές στη συνοχή τους κόμματος της Καρυστιανού

Φαίνεται πως οι πρώτοι σοβαροί τριγμοί είναι προ των πυλών στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, πριν καλά-καλά προλάβει να αναδείξει διάφορα πρόσωπα. Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι τις τελευταίες ώρες ένας από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους που στελέχωσαν την κίνηση, είναι έτοιμος να ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Και απ’ ό,τι μαθαίνω δεν θα είναι ο μόνος. Πριν σας αναφέρω το όνομα, να σας πω ότι τα βέλη διαφόρων στελεχών που ήθελαν να στηρίξουν το συγκεκριμένο εγχείρημα, στρέφονται κατά της Μαρίας Γρατσία. Θεωρούν, όπως ακούγεται τουλάχιστον, ότι το κόμμα το ελέγχει μία μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από το πατριωτικό Κίνημα «Νίκη» με προεξέχουσα τη γνωστή δικηγόρο, ενώ της καταλογίζουν ότι έχει ορθώσει ένα τείχος μπροστά στην Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μπορούν να την προσεγγίσουν άνθρωποι από τον προοδευτικό χώρο. Όσον αφορά το πρόσωπο που θα κουνήσει μαντήλι, είναι ο πτέραρχος ε.α. Σάκης Παπανικολάου – ένας άνθρωπος που θεωρούνταν από τους «σοφούς» του νέου φορέα. Με θητεία σε καίριες θέσεις και βαθιά γνώση στα ευαίσθητα ζητήματα των εθνικών μας προκλήσεων, η παρουσία του έδινε ειδικό βάρος και μια αίσθηση θεσμικής σοβαρότητας. Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές του ρίζες βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ, ο έμπειρος αξιωματικός είχε κάνει την έκπληξη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, κατά την πρόσφατη επίσημη παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Και σας λέω ότι αυτό θα είναι μόνο η αρχή.

Οι κλειστές πόρτες και η απόφαση του Κασσελάκη

Σας έγραψα την Παρασκευή ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είχε βάλει στο μάτι την δημαρχία των Αθηνών και γι’ αυτό βουλευτής της πλατείας Κουμουνδούρου είχε τηλεφωνήσει στον τότε τομεάρχη Εσωτερικών, Κώστα Ζαχαριάδη, για να τον στηρίξει. Άνθρωπος που διάβασε το δημοσίευμα του Newsbeat και γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα μου είπε όλη την ιστορία πάνω-κάτω. Ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα για να τον βοηθήσει να μπει στο επιτελείο της Έφης Αχτσιόγλου όπου ήξεραν όλοι ότι θα είναι υποψήφια πρόεδρος. Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν αρνητική λέγοντας του ότι δεν ασχολούμαι, τελειώνοντας εκεί τη συζήτηση. Έτσι μπήκε στον κόπο να χτυπήσει ο ίδιος την πόρτα της Έφης Αχτσιόγλου, όπου εκεί δεν πήρε καμία απάντηση. Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε και για τον δήμο Αθηναίων. Χτύπησε την πόρτα του Νάσου Ηλιόπουλου όπου και εκεί φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Βλέποντας κλειστές τις πόρτες, ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε την απόφαση να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν αυτό σας φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας θέλω να σας ενημερώσω ότι την ιστορία αυτή μου την περιέγραψε το ολόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να σας πω.

Η σιωπή της ΕΛΑΣ για Στουρνάρα

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα σιωπά για όσα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας το περασμένο Σάββατο στη συνέντευξη που παραχώρησε στα ΝΕΑ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ακόμα και μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Βαρουφάκη από το πόστο του υπουργού Οικονομικών συζητούσε ακόμα το παράλληλο νόμισμα και μάλιστα αναφέρθηκε και σε επίσκεψη στο γραφείο του, από τον τότε υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου κατόπιν συνεννόησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η ΕΛΑΣ, αν και έχουν περάσει τρεις μέρες από το δημοσίευμα που ήταν και πρωτοσέλιδο δεν αναφέρεται καθόλου λες και δεν ειπώθηκε ποτέ αν και επαναφέρει μια αρνητική συζήτηση που πολλοί λένε ότι πρέπει να κλείσει. Μάλιστα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, αν και εμφανίστηκε χθες σε ΜΜΕ και έκανε και δήλωση, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο επ’ αυτού κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς. Βέβαια την τιμή της ΕΛΑΣ έσωσε ο Γ. Δραγασάκης που άσκησε κριτική στον Γ. Στουρνάρα και ο Δ. Παπαδημητρίου που τον κατηγόρησε για επιλεκτική μνήμη.

Οι νέοι ρόλοι στην ΕΛΑΣ και ο Τεμπονέρας

Και πέρα από τα επικοινωνιακά φάλτσα της ΕΛΑΣ, αλλά και την προβληματική στρατηγική έναντι των όσων αναφέρονται στην περίοδο του 2015, ο Αλ. Τσίπρας ετοιμάζει και το νέο οργανόγραμμα του κόμματος με τους τομεάρχες του – όπως αποκάλυψε χθες στο Newsbeast ο Σάββας Γουλόπουλος. Ήδη μερικά ονόματα έχουν πάρει θέση άτυπα, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, και περιοδεύουν. Ένας από αυτούς είναι ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας που θα μιλήσει για την ΕΛΑΣ σε εκδήλωση στη Λειβαδιά και θα είναι από τα πρόσωπα που θα στηριχθεί ο Αλ. Τσίπρας που πάντα τον ήθελε στην πρώτη γραμμή και ο ίδιος ήταν διστακτικός.

Οι μεταγραφές του Τσίπρα

Πέρα από τον Δ. Τεμπονέρα που θα είναι τομεάρχης Εργασίας, όπως μαθαίνω, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που παίρνουν ρόλος. Όπως η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη (δικαστής στη δίκη της Χρυσής Αυγής που καταδικάστηκε) που θα οριστεί τομέαρχης Δικαιοσύνης, αλλά και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην συντονιστής του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ως τομεάρχης Οικονομικών, ή ο Γιώργος Παππάς από την Πάτρα μετά την παραίτησή και από την προεδρία του περιφερειακού οικονομικού Επιμελητηρίου. Όμως εκτός από τον προερχόμενο από το ΠαΣοΚ, Γ. Παππά, υπάρχει και νέα έλευση, αυτή του επίσης Αχαιού δικηγόρου Μαρίνου Σκανδάμη, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Μ. Σκανδάμης, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης άσκησε κριτική στο Νίκο Ανδρουλάκη και αποχώρησε χθες.

Η Εποχή και ο Γ. Μπανιάς

Πριν λίγες μέρες πέθανε το στέλεχος της Αριστεράς, Νίκος Μπανιάς, αδελφός του ηγέτη του ΚΚΕ εσωτερικού Γιάννη Μπανιά και στην κηδεία του ήταν όλες οι φυλές του ευρύτερου χώρου, από την Όλγα Γεροβασίλη έως το Νίκο Φίλη που εκφώνησε και τον επικήδειο. Συζητώντας λοιπόν για το ποιοι πήγαν στην κηδεία έμαθα από την πηγή μου, ότι εκδόθηκε ένα βιβλίο για τον Γ. Μπανιά από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, όπου βρίσκεται και το χωριό του οι Μελισσουργοί Άρτας, με τίτλο «Λόγος ύπαρξης». Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός, αφιλοκερδώς, θα διανεμηθεί το προσεχές Σάββατο με την εφημερίδα του χώρου, «Εποχή».

Δεύτερο εργοτάξιο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Μαθαίνω ότι ένα ακόμη κομμάτι του μεγάλου παζλ της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Ο λόγος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, για τις οποίες εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να ξεκινήσουν τα έργα στο ακίνητο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έσπευσε να επισημάνει πως σύντομα και το συγκεκριμένο εργοτάξιο θα αποκτήσει εικόνα αντίστοιχη με εκείνη του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το έργο, που κινείται σε προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποτελεί κρίσιμο κρίκο στο συνολικό σχέδιο για τον Βοτανικό. Και αυτό διότι οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη θα πρέπει να «κουμπώσουν» χρονικά με την πορεία κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, το οποίο έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος Απριλίου του 2027. Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΕΚΤΕΡ, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα, εταιρεία ειδικού σκοπού των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στο πολυσύνθετο σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης Ελαιώνα – Αλεξάνδρας.

Η Δούρος αλλάζει σελίδα με Μπάκο και Καϋμενάκη

Νέα σελίδα φαίνεται πως ανοίγει για τη Δούρος που έχει τη γνωστή μάρκα ρούχων «dur», μετά την έγκριση από τη γενική συνέλευση της αύξησης κεφαλαίου έως 3 εκατ. ευρώ, με περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αλεξάνδρα Καϋμενάκη και ο Νίκος Μπάκος, τα παιδιά των βασικών μετόχων της Aktor και της Credia, που ήδη ελέγχουν περίπου το 64% της εταιρείας, μετά την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 2,1 εκατ. ευρώ. Η ένδυση παραμένει η κύρια δραστηριότητα για τους νέους επενδυτές στην εταιρεία, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και σε real estate και logistics, με επόμενο στοίχημα την επιστροφή της μετοχής στο Χρηματιστήριο.

H δύναμη της ΦΑΓΕ στην Αμερική

Συζητούσα με επιχειρηματίες που έχουν παρουσία στην Αμερική. Και συγκεκριμένα στη Βοστώνη. Μου έλεγαν μάλιστα ότι η ΦΑΓΕ θεωρείται στην Αμερική ως εταιρεία που πουλάει premium προϊόν και μάλιστα τη συναντά κανείς σε πιο ποιοτικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως η Whole Foods. Στο ερώτημά μου εάν η Chobani για παράδειγμα που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στο γιαούρτι έχει το ίδιο βάρος στην αγορά, επέμεναν ότι σε σχέση με τη ΦΑΓΕ βρίσκεται πίσω από πλευράς ποιότητας. Δικαιολόγησαν μάλιστα το γεγονός λέγοντάς μου ότι συνολικά το ελληνικό γιαούρτι έχει προβάδισμα και προοπτική, λόγω της γεύσης και της υφής του σε σχέση με τα εκάστοτε ξενικής προέλευσης γιαούρτια.

Μία απρόσμενη παρουσία στο Υπερταμείο

Κάνοντας χθες τη βόλτα μου στο συνέδριο του Υπερταμείου στο Conrad Athens The Ilissian, είδα έναν επιχειρηματία, ο οποίος ελάχιστα παρουσιάζεται σε επίσημες εκδηλώσεις και μάλιστα επιδιώκει να κρατά χαμηλά τους τόνους. Ο λόγος για τον Στέφανο Παντελιάδη, επικεφαλής της γαλακτοβιομηχανίας Ήπειρος και αδερφό του Αριστοτέλη Παντελιάδη. Σας θυμίζω ότι η οικογένεια Παντελιάδη εκτός από τα τυροκομικά και την Ήπειρος έχει επίσης τον όμιλο Metro υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται τα καταστήματα My market. Αν μη τι άλλο, η παρουσία του σε ένα επενδυτικό συνέδριο όπως το συγκεκριμένο, έχει από μόνη της ενδιαφέρον.

Τα 4 τρισ. δολάρια του private equity και το βλέμμα της BC Partners

Την ίδια ώρα πάντως, άκουσα με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Νίκου Σταθόπουλου στο συνέδριο του Υπερταμείου είχε αρκετό «ζουμί» για το πού κοιτάζει σήμερα το private equity. Ο πρόεδρος της BC Partners Europe περιέγραψε μια αγορά με πολλά διαθέσιμα κεφάλαια, αλλά με πολύ λιγότερη διάθεση για ρίσκο. Μόνο τα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, όπως είπε, έχει περίπου 4 τρισ. δολάρια που πρέπει να επενδυθούν. Το χρήμα υπάρχει, αλλά πλέον δεν κατευθύνεται με την ευκολία της προηγούμενης περιόδου. Κατά τον ίδιο η BC Partners που μεταξύ άλλων έχει εξαγοράσει τα ΙΕΚ Ακμή, τα Pet City και πολλά ακόμα στην Ελλάδα, συνεχίζει να ψάχνει εταιρείες-ηγέτες, με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανθεκτικά έσοδα και προοπτική ανάπτυξης. Η διαφορά είναι ότι οι αποτιμήσεις για τις πωλήσεις εταιρειών έχουν προσγειωθεί, με τους πολλαπλασιαστές EBITDA να έχουν υποχωρήσει κατά 2 έως 3 φορές. Αυτό δίνει περισσότερο χώρο ασφαλείας στους αγοραστές, αλλά δρα ανασταλτικά για τους πωλητές που επιδιώκουν να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στην τσέπη.

Ο νέος ενημερωτικός σταθμός του Μαρινάκη

Ακούω ότι στην Alter Ego ήρθε η ώρα να μπει στην πράξη ένα σχέδιο που συζητιόταν εδώ και καιρό, και αφορά στη δημιουργία ενημερωτικού ραδιοφώνου στα FM. Μετά από αρκετές συζητήσεις και σενάρια, στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη προκρίθηκε η μετατροπή του My Radio 104,6 σε σταθμό ενημερωτικού χαρακτήρα, με σαφή σύνδεση με το δημοσιογραφικό αποτύπωμα του Mega. Στο τραπέζι είχε πέσει και η λύση αγοράς άλλης συχνότητας, όμως οι επαφές δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Έτσι, επιλέχθηκε η αξιοποίηση της υπάρχουσας συχνότητας. Ρόλο έπαιξε και η πορεία του My Radio, που παρά τις επενδύσεις δεν μπήκε στην πρώτη γραμμή της μουσικής αγοράς. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να πέσει η αυλαία του, ανοίγοντας τον δρόμο για το νέο εγχείρημα.