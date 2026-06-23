Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα, αυτή τη φορά διά στόματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί, με τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) να στέλνει νέο μήνυμα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων Μπαχτσελί υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να γραφτεί τίποτα» ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν η Τουρκία δεν πει τον τελευταίο λόγο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως δύναμη που επιβάλλει την παρουσία της τόσο «στο πεδίο» όσο και «στο τραπέζι», παρά, όπως είπε, τις προσπάθειες να μείνει εκτός των ενεργειακών εξισώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν μπορούν να προβλέψουν το επόμενο βήμα μας»

Ο πρόεδρος του MHP εξαπέλυσε βολές κατά όσων, όπως είπε, συντάσσουν εκθέσεις για την Τουρκία χωρίς να κατανοούν τον ρόλο και τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

«Όσοι γράφουν εκθέσεις για την Τουρκία χωρίς να βλέπουν όλα αυτά, κοιτάζουν τον χάρτη αλλά δεν μπορούν να μας δουν. Δεν μας γνωρίζουν, δεν μπορούν να προβλέψουν το επόμενο βήμα μας, δεν μπορούν να αντιληφθούν τον ορίζοντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαχτσελί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Η αναφορά του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες διεκδικήσεις της σε Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, με αιχμή την ενεργειακή γεωπολιτική και τη ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αναφορές στο ψευδοκράτος και στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ο Μπαχτσελί έκανε ειδική αναφορά στον «δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων», όπως τον χαρακτήρισε, καθώς και σε κάθε σταγόνα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», δηλώνοντας ότι οι Τούρκοι θα είναι «πάντα παρόντες».

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον όρο «πατρίδα-παιδί» για το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη γραμμή της Άγκυρας που επιχειρεί να εμφανίσει την κατοχική οντότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ο άνεμος είναι με το μέρος μας, τα πανιά μας είναι ανοιχτά, η πυξίδα μας είναι σταθερή, η πρόθεσή μας σοβαρή και ο όρκος μας είναι το μέλλον», είπε ο Μπαχτσελί.

Και πρόσθεσε: «Κάτω από τον θόλο του ουρανού, στην αιώνια τουρκική πατρίδα την Ανατολία, στον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων και σε κάθε σταγόνα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα είμαστε για πάντα παρόντες».

Kendi güvenliğini ABD’nin kararlarına bağlamış olanların, Mavi Vatan ülkümüze ve Doğu Akdeniz’de kabak gibi ortada olan deniz yetki alanlarımıza itiraz edecek sözü var mıdır? pic.twitter.com/CbNUa0Zkc1 — MHP (@MHP_Bilgi) June 23, 2026

Επίθεση στις Βρυξέλλες

Ο Μπαχτσελί στράφηκε και κατά των Βρυξελλών, με αφορμή εκθέσεις και τοποθετήσεις που αφορούν την Τουρκία.

«Ας γράφουν όσο θέλουν οι Βρυξέλλες. Από την Άγκυρα το μόνο που ακούγεται είναι ο αντίλαλος της έλλειψης ευφυΐας», δήλωσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ο λύκος αγαπά την καταχνιά, αλλά όποιος στήνει παγίδα δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του κυνηγό. Όσοι στήνουν παγίδες στους Τούρκους πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι θα καταλήξουν οι ίδιοι τα θηράματα».

Με τη φράση αυτή, ο πρόεδρος του MHP επιχείρησε να παρουσιάσει την Τουρκία ως δύναμη που δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις ή περιορισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δυτικούς θεσμούς.

«Η Τουρκία θα βαδίσει στον δικό της δρόμο»

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε ακόμη ότι έχει περάσει η εποχή κατά την οποία κάποιοι περίμεναν στρατηγική συνεργασία από την Άγκυρα, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, ταυτόχρονα της «ρίχνουν λάσπη».

Έκανε λόγο για επιθέσεις που, κατά τον ίδιο, δέχονται το Εθνικιστικό Κίνημα, οι Εστίες Ιδεωδών και το ψευδοκράτος.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να βαδίζει στον δικό της δρόμο, με τη δική της λογική, τη δική της βούληση και με τη χάρη του Αλλάχ», ανέφερε.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη γνωστή εθνικιστική ρητορική της Άγκυρας, που συνδέει τις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή με την εικόνα μιας χώρας που δεν δέχεται υποδείξεις και επιδιώκει ρόλο ρυθμιστή σε κάθε κρίσιμο μέτωπο.

Νέο μήνυμα τουρκικής αδιαλλαξίας

Οι δηλώσεις Μπαχτσελί αποτελούν ακόμη ένα δείγμα της τουρκικής αδιαλλαξίας σε ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή.

Με τη ρητορική περί τελευταίου λόγου της Τουρκίας, ο πρόεδρος του MHP επιχειρεί να στείλει μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να αποδεχθεί κανέναν σχεδιασμό που την αφήνει εκτός των περιφερειακών εξισώσεων.

Την ίδια στιγμή, η επαναφορά της «Γαλάζιας Πατρίδας» και οι αναφορές στο ψευδοκράτος δείχνουν ότι ο τουρκικός εθνικιστικός λόγος παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη διεκδίκηση ρόλου και επιρροής σε ολόκληρο το τόξο από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο.