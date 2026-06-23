Η βάφτιση του γιου του Κώστα Νικούλι και της Κατερίνας Μαούτσου πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να δίνουν το «παρών» στη σημαντική αυτή ημέρα.

Λίγο μετά το μυστήριο, η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από την τελετή και τη γιορτή που ακολούθησε, δίνοντας μια εικόνα από τις στιγμές που μοιράστηκε με συγγενείς και φίλους.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, διακρίνεται το παραθαλάσσιο εκκλησάκι που επέλεξαν για τη βάφτιση, ενώ η ίδια εμφανίζεται με φλοράλ φόρεμα. Ο Κώστας Νικούλι επέλεξε για την περίσταση μπεζ πουκάμισο και παντελόνι.

Γιατί δεν είχαν φωτογράφο στη βάφτιση

Η Κατερίνα Μαούτσου αποκάλυψε πως το ζευγάρι δεν προχώρησε στην επιλογή επαγγελματία φωτογράφου για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αντίθετα, συγκέντρωσε φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψαν οι καλεσμένοι, δημιουργώντας έτσι το προσωπικό οικογενειακό άλμπουμ της βάφτισης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε:

«Για τον έρωτα σου σβήνω. Σ’ αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Πολλαπλασιάζεται ο ερωτας; Ντέφινετλι. Μου αρέσει κάτι περισσότερο απ’ αυτό; Αμπσολούτλι νοτ. Ψέματα, μου αρέσει να το μοιράζομαι με αυτούς που αγαπώ και να τους ζητιανεύω υλικό, επειδή μου τη σπάνε οι φωτογράφοι στις γιορτές και δεν έκλεισα και τελικά έχω το πιο ωραίο άλμπουμ. Και σ’ άλλα με υγεία».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες ευχές από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς ακολούθους του ζευγαριού.