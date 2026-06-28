Με γκολ του Εουστάκιο στο 92′, ο Καναδάς νίκησε με 1-0 τη Νότια Αφρική και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει Ολλανδία ή Μαρόκο.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καλός στο ξεκίνημά του και στο 6′ οι Νοτιοαφρικανοί είχαν την πρώτη τους προσπάθεια με το σουτ του Σιτόλε που απέκρουσε ο Κρεπό, για να προσπαθήσουν στη συνέχεια να βγουν μπροστά οι Καναδοί, χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι αξιόλογο.

Γενικά το παιχνίδι δεν ήταν καλό καθώς μετά το πρώτο 15λεπτο ο ρυθμός έπεσε και οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν πολύ να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ, με συνέπεια ο χρόνος να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Αυτή ήρθε, τελικά, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44′, όταν ο Καναδάς είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Μπομπίτο και αμέσως μετά με τον Μπουκάναν, η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα και το 0-0 παρέμεινε.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά προσεκτικές και τη Νότια Αφρική να προσπαθεί να απειλήσει με τον Άπολιτς αλλά το σουτ δεν ήταν καλό και έφυγε άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 65′, ο Καναδάς είχε μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Ντέιβιντ βγήκε τετ α τετ αλλά ο Γουίλιαμς απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μποκάζι πρόλαβε, με κάποιο τρόπο, να απομακρύνει τη μπάλα πριν σκοράρει προ κενής εστίας ο Λαριέα.

Η ομάδα του Τζέσε Μαρς πλησίασε στο γκολ και στο 77′ με το πολύ καλό σουτ του Πρόμις αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και αμέσως μετά, στο 78′, ο Ντέιβις, στην επιστροφή του στη δράση, τα έκανε όλα σωστά και έδωσε στον Πρόμις που προσπάθησε να σκοράρει από δύσκολη θέση αλλά ο Γουίλιαμς απέκρουσε.

Ο Καναδάς επέμενε, η Νότια Αφρική αμυνόταν και εκεί που όλα έδειχναν ότι το 0-0 δεν θα άλλαζε και το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση, ήρθε το γκολ: Στο 92′ ο Εουστάκιο κοντρόλαρε με το στήθος, εκτός περιοχής, μετά την όχι και τόσο καλή απομάκρυνση της άμυνας και με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία για το 0-1 και τον Καναδά στους «16»!