Τα 18 του χρόνια συμπλήρωσε ο γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, με την παρουσιάστρια να δημοσιεύει ένα συγκινητικό μήνυμα για την ενηλικίωση του πρωτότοκου παιδιού της, Φίλιππου-Ραφαήλ.

Ανατρέχοντας στην 13η Αυγούστου του 2008, όταν ο γιος της ήρθε στον κόσμο, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις πρώτες στιγμές στο μαιευτήριο αλλά και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα:

«13 Αυγούστου 2008 Σπάνε τα νερά μου και μαζί τους πάει να σπάσει και η καρδιά μου. Περιμένω να σε κρατήσω, περιμένω να σε γνωρίζω. Αγωνία, λαχτάρα, χαρά, τρόμος, ενθουσιασμός, πανικός, προσμονή, συγκίνηση, φόβος, ανυπομονησία και η απόλυτη ευτυχία. Έρχεσαι στη ζωή 18 ώρες μετά. Και γεμίζεις για πάντα τη ζωή μου με φως! Σήμερα βγαίνεις στην ενήλικη ζωή 18 χρόνια μετά. Και νιώθω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στους δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για τυχόν αβλεψίες στη διαπαιδαγώγησή του:

«Δεν ήξερα τι είναι αγάπη μέχρι να γεννηθείς εσύ. Σευχαριστώ για την υπέροχη αυτή διαδρομή, για τον τρόπο που πλημμύρισες την ψυχή μου με αλήθεια. Και για την δύναμη που μου έμαθες να έχω. Για όσα με βοήθησες να αντέχω. Είσαι το πιο σπουδαίο μου μάθημα. Συγγνώμη για όσα λάθη μπορεί να έκανα. Εύχομαι να ήταν λιγοστά».

Οι ευχές για το μέλλον και η νέα σελίδα στη ζωή του 18χρονου

Ολοκληρώνοντας τη δημόσια τοποθέτησή της, η παρουσιάστρια εστίασε στα εφόδια με τα οποία ο Φίλιππος-Ραφαήλ ξεκινά την ενήλικη πορεία του, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξή της:

«Ελπίζω μόνο όλη αυτή την αγάπη που νιώθω να την έλαβες. Και να είναι καύσιμο για όλη την ζωή που τώρα ξεκινά με εσένα στο τιμόνι. Νιώθω σίγουρη, ασφαλής και περήφανη. Πέτα ψηλά, ακόμα πιο ψηλά από όσο ονειρεύεσαι, και μη αφήσεις κανέναν να σε σταματήσει. Ούτε καν εμένα.

Δεν θέλω ποτέ να το κουβαλήσεις, αλλά θέλω πάντα να το ξέρεις. Οτι είμαι εδώ. Εδώ που πάντα θα μπορείς να γυρνάς. Αλλά θα ευχηθώ να μην το χρειαστείς. Μόνο να το επιθυμείς. Σ’αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου Φίλιππε Ραφαήλ. Καλωσήρθες στην ενηλικίωση».