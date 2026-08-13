Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) στην περιοχή κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στις Αχαρνές.

Πριν από λίγο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.