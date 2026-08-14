Λίγο μετά τις 14:00 την Παρασκευή (14/8), το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λαμία κινητοποιήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Φθιώτιδα, κοντά στο Βαθύκοιλο, στην ευρύτερη περιοχή της Πελασγίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα από το Κλιμάκιο της Στυλίδας, τα οποία ενισχύονται και με δυνάμεις από τη Λαμία και άλλες περιοχές του νομού.

Επίσης δόθηκε εντολή να συνδράμουν από αέρος και τα δύο PZL από Λαμία για να προλάβουν, ώστε να μην ξεφύγει επικίνδυνα η φωτιά λόγω των ανέμων.