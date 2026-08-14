Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.