Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία, καθώς η καταστροφική πύρινη λαίλαπα απείλησε άμεσα ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μοναστήρια της χώρας. Με την πυρκαγιά να πλησιάζει επικίνδυνα, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε μια επιχείρηση υψηλής σημασίας για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπό το βάρος της απειλής, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα τα λείψανα τριών θρυλικών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την Αραγονία κατά τον 11ο αιώνα.



Τα πολύτιμα ευρήματα μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο επαρχιακό μουσείο της Ουέσκα, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια. Την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης επιβεβαίωσε η αντιπρόεδρος της περιφέρειας, Μαρ Βακέρο.

Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή από τη Δευτέρα άρχισε να κινείται προς το μοναστήρι του 10ου αιώνα Σαν Χουάν ντε λα Πένια αργά χθες Πέμπτη. Οι ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να τυλιχθεί από φλόγες ώθησαν τις αρχές να ξεκινήσουν επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε ο Βακέρο σε δημοσιογράφους.



Μια ομάδα στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης κατάφερε να εισέλθει στο μοναστήρι, που βρίσκεται σε οροσειρά, και να πάρει τελετουργικά ενδύματα που ανήκαν σε έναν κόμη του 18ου αιώνα που ήταν θαμμένος εκεί, πριν αναγκαστεί να φύγει καθώς η φωτιά κινείτο προς το μοναστήρι.



Η ομάδα επέστρεψε εκεί, συνοδευόμενη από αστυνομικούς και αξιωματούχους αρχών πολιτιστικής κληρονομιάς, και αφαίρεσε τα λείψανα των τριών πρώτων βασιλιάδων της Αραγονίας -οι οποίοι κυβέρνησαν μεταξύ 1035 και 1104- από ένα πάνθεο μέσα στο μοναστήρι, καθώς και ορισμένους ιστορικούς πίνακες.

Δείτε το βίντεο:

Ante el avance de las llamas en el #IFPeñasdeRiglos, Agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos de Patrimonio del @GobAragon, junto a @UMEgob, han llevado a cabo una actuación decisiva para proteger el Monasterio de San Juan de la Peña y poner a salvo bienes… pic.twitter.com/Z2x3AVbMnc — UME (@UMEgob) August 13, 2026

Ο Βακέρο επαίνεσε το θάρρος της ομάδας διάσωσης

Η πυρκαγιά εντάθηκε νωρίτερα χθες, τροφοδοτούμενη από τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Έχει κάψει περισσότερα από 90.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην εκκένωση 16 πόλεων. Το μοναστήρι παρέμενε άθικτο σήμερα το πρωί.



Στη νότια Ισπανία, μια πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά επιδεινώθηκε επίσης χθες. Μέχρι στιγμής έχει κάψει 310.000 στρέμματα στην επαρχία της Ουέλβα και περίπου 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.