Ένα εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε στην καρδιά της Βενετίας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό κατοίκων και τουριστών. Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά ανέμελα στα νερά της διάσημης λιμνοθάλασσας, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τη θρυλική Γέφυρα του Ριάλτο.



Το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο επιβεβαίωσε και επίσημα ο δήμαρχος της ιταλικής πόλης, Σιμόνε Βεντουρίνι. Μάλιστα, ο ίδιος ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από τη συνάντηση, στο οποίο διακρίνεται καθαρά το πτερύγιο του θηλαστικού να αναδύεται επανειλημμένα από την επιφάνεια του μεγάλου καναλιού.

Το σχετικό υλικό τραβήχτηκε την Πέμπτη και έγινε viral, καθώς η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών τόσο βαθιά στο αστικό δίκτυο των καναλιών θεωρείται ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο.

«Ένα δελφίνι στη Γέφυρα του Ριάλτο», έγραψε ο Βεντουρίνι στην ανάρτησή του στο Instagram, προσθέτοντας ότι το υδρόβιο θηλαστικό εντοπίστηκε επίσης στο κεντρικό Μεγάλο Κανάλι, την κύρια πλωτή οδό της πόλης μήκους 3,8 χιλιομέτρων.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο δελφίνι που βρίσκεται στα νερά της Βενετίας εδώ και καιρό. Ενώ ο Βεντουρίνι και οι περισσότεροι Βενετοί αποκαλούν αυτό το δελφίνι Νάνε, ερευνητές και μέσα ενημέρωσης το αναφέρουν ως Μίμο.



Ο δήμαρχος ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από χειριστές σκαφών, καθώς το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το δελφίνι να κολυμπά ανάμεσα σε γόνδολες, θαλάσσια ταξί και μηχανοκίνητα σκάφη κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα του Μεγάλου Καναλιού.



«Παρακαλούμε ας δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή για να προστατεύσουμε την ασφάλειά του!» κάλεσε ο Βεντουρίνι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο: