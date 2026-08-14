Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας στη Λαμία, όταν μία 69χρονη γυναίκα, η οποία είχε χάσει πρόσφατα τον 24χρονο γιο της, πίστεψε ότι η σορός του είχε αφαιρεθεί από τον τάφο και κάλεσε την Αστυνομία.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

H γυναίκα πήγε στον τάφο του παιδιού της, ο οποίος δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί οριστικά, και όταν ανασήκωσε μια λαμαρίνα που βρισκόταν πάνω από το χώμα θεώρησε ότι η σορός δεν βρισκόταν εκεί. Σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης άρχισε να φωνάζει ότι κάποιος είχε πάρει το παιδί της και επικοινώνησε τόσο με την Αστυνομία όσο και με το γραφείο τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία.

Προσπάθησαν να την καθησυχάσουν

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ενώ εργαζόμενοι του κοιμητηρίου προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι η σορός του γιου της δεν είχε αφαιρεθεί και ότι η εικόνα του τάφου οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή του.

Η 69χρονη, ωστόσο, παρέμενε ιδιαίτερα αναστατωμένη και χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρι να καταφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί να την ηρεμήσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν χρειάζεται περαιτέρω ιατρική υποστήριξη.

Το οικογενειακό δράμα που είχε προηγηθεί

Πίσω από το περιστατικό βρίσκεται μια ιδιαίτερα βαριά οικογενειακή ιστορία. Η 69χρονη είχε μετακομίσει στη Λαμία από τη Γερμανία μαζί με τον 24χρονο γιο της μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Ο νεαρός αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, πέθανε στα τέλη Ιουλίου από παθολογικά αίτια στο διαμέρισμα όπου ζούσε με τη μητέρα του.

Όταν οι Αρχές είχαν φτάσει τότε στο σπίτι, είχαν βρει τη μητέρα μαζί με τον νεκρό γιο της, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχε φύγει από τη ζωή πολλές ώρες νωρίτερα. Η γυναίκα είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών, ενώ μετά το περιστατικό είχε κριθεί ότι χρειαζόταν ιατρική φροντίδα.

Η σημερινή αναστάτωση στο κοιμητήριο έρχεται έτσι λίγες μόνο ημέρες μετά την κηδεία του 24χρονου και ενώ η 69χρονη εξακολουθεί να βιώνει την απώλεια του μοναχογιού της.

Αυτό που για τους ανθρώπους του κοιμητηρίου ήταν μια παρεξήγηση γύρω από έναν τάφο που δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί, για τη μητέρα εξελίχθηκε για λίγη ώρα στον φόβο ότι έχανε το παιδί της για δεύτερη φορά.