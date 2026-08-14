Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με τη Σαντορίνη και τη Νάξο να βρίσκονται αυτή τη φορά στο επίκεντρο και τα ευρήματα να είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, με αποτέλεσμα να επιβληθούν 48ωρες αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις της Σαντορίνης, ενώ στη Νάξο καταγράφηκαν δεκάδες παραβάσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Καμπάνα» σε γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης

Στη Σαντορίνη ελέγχθηκαν τρεις επιχειρήσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε η μη έκδοση συνολικά 17 αποδείξεων, αξίας 35.154,10 ευρώ. Και στις τρεις περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο ήταν και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο του νησιού, σε ειδυλλιακή τοποθεσία και με έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων και events.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδοθεί τιμολόγιο ύψους 19.700 ευρώ, με αποτέλεσμα να μπει 48ωρο «λουκέτο».

Τιμολόγιο 15.300 ευρώ δεν είχε εκδοθεί σε mini market

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν στην εστίαση.

Σε mini market της Σαντορίνης οι ελεγκτές εντόπισαν μη έκδοση τιμολογίου αξίας 15.300 ευρώ, ενώ σε διαφορετικό εστιατόριο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 15 αποδείξεις.

Και στις δύο επιχειρήσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

97 παραβάσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Νάξο

Ακόμη μεγαλύτερα ποσά εντοπίστηκαν στη Νάξο.

Σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων καταγράφηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας 118.795,45 ευρώ. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης επεκτείνονται πλέον όχι μόνο σε εστιατόρια και καταστήματα λιανικής, αλλά και στον ιδιαίτερα αναπτυγμένο κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα νησιά.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις δεδομένων για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και χιλιάδες συναλλαγές να πραγματοποιούνται καθημερινά στα νησιά, το μήνυμα των ελεγκτικών Αρχών είναι σαφές: **οι αποδείξεις και τα τιμολόγια βρίσκονται πλέον κάτω από διαρκές ηλεκτρονικό και επιτόπιο έλεγχο – και όπου εντοπίζονται παραβάσεις, τα «λουκέτα» μπαίνουν άμεσα