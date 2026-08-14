Σε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβε για το Conference League προχώρησε ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, ο τραυματίας Παύλος Παντελίδης έμεινε εκτός λίστας, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να παίρνει τη θέση του.

Μάλιστα, ο Ιταλός μπακ έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς στην Τσεχία. Η Λίστα Α του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους:

Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία

Η Λίστα Β αποτελείται από τους: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.