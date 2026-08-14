Έκτακτο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από τη Μύκονο προς τον Πειραιά, με ενδιάμεσες στάσεις στην Τήνο και τη Σύρο, προγραμματίστηκε για το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου, μετά τις σημαντικές αλλαγές που προκάλεσε το σημερινό απαγορευτικό απόπλου στις συνδέσεις των Κυκλάδων.

Το δρομολόγιο θα εκτελέσει το «Champion Jet 2» της Seajets, με στόχο την εξυπηρέτηση των επιβατών των οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων που σημειώθηκαν από το πρωί. Η Seajets έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμά της λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι ώρες αναχώρησης

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το έκτακτο δρομολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

Μύκονος: αναχώρηση στις 19:00

αναχώρηση στις 19:00 Τήνος: αναχώρηση στις 19:30

αναχώρηση στις 19:30 Σύρος: αναχώρηση στις 20:05

αναχώρηση στις 20:05 Πειραιάς: άφιξη στις 22:40

Η έκτακτη σύνδεση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την ακτοπλοΐα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που έφτασαν κατά τόπους τα 8 και 9 μποφόρ, προκάλεσαν απαγορευτικά, ακυρώσεις και αλλαγές σε δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής προς τις Κυκλάδες.

Αναστάτωση από το πρωί στα δρομολόγια

Από το πρωί της Παρασκευής δεν πραγματοποιήθηκαν αρκετά προγραμματισμένα δρομολόγια προς τα νησιά, ενώ ιδιαίτερα επηρεασμένη ήταν η κίνηση από Ραφήνα και Λαύριο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μεταξύ των δρομολογίων που δεν εκτελέστηκαν ήταν συνδέσεις από τον Πειραιά προς Σύρο, Τήνο, Μύκονο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις προσεγγίσεις και τις ώρες των πλοίων.

Το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο επρόκειτο να αρθεί στις 16:00, με νέα δρομολόγια να προγραμματίζονται στη συνέχεια, καθώς οι εταιρείες επιχειρούν να απορροφήσουν τη συσσωρευμένη επιβατική κίνηση στην κορύφωση της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Οι επιβάτες να ελέγχουν συνεχώς τις αλλαγές

Καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και τα δρομολόγια μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την ένταση των ανέμων και τις αποφάσεις των λιμενικών Αρχών, οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Το έκτακτο βραδινό δρομολόγιο από τη Μύκονο αποτελεί έτσι μία από τις κινήσεις που γίνονται για να περιοριστεί η ταλαιπωρία μιας ημέρας κατά την οποία οι ισχυροί άνεμοι ανέτρεψαν τον σχεδιασμό χιλιάδων ταξιδιωτών λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.