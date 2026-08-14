Νέο καίριο πλήγμα στις ρωσικές υποδομές κατάφερε ο στρατός της Ουκρανίας με μια στοχευμένη νυχτερινή επιχείρηση στη Βαλτική. Στο στόχαστρο των δυνάμεων του Κιέβου βρέθηκε το τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου της εταιρείας Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της περιφέρειας Λένινγκραντ.



Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί κομβικό σημείο της Ρωσίας για τις εξαγωγές υγροποιημένου αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα.



Η επίθεση προκαλεί ισχυρό πλήγμα στις ενεργειακές ροές της Μόσχας, αναδεικνύοντας παράλληλα την αυξανόμενη εμβέλεια των ουκρανικών χτυπημάτων.

Δύο μονάδες του συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές και πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω του Telegram.