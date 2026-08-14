Στην επιφάνεια αρχίζουν να έρχονται τα αίτια του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και της καραμπόλας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η καραμπόλα προκλήθηκε όταν μια νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σειρά οχημάτων που είχαν σταματήσει στην είσοδο της σήραγγας.

Οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το πώς εξελίχθηκαν τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Όπως εξήγησε, ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα εξαιτίας μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ανάψει κόκκινο φανάρι για να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και να μην εισέρχονται άλλα οχήματα.



Η νταλίκα, η οποία κινούνταν από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, δεν είδε ή δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το κόκκινο φανάρι και έπεσε πάνω στα οχήματα που βρίσκονταν ήδη στην ουρά, περιμένοντας να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο από το εσωτερικό της σήραγγας.



«Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάκος, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ακολούθησε αλυσιδωτή καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός του φορτηγού οχήματος. Δείτε το βίντεο από το Onprevezanews:



Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να υφίστανται πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και συντρίμμια να διασκορπίζονται σε όλο το οδόστρωμα, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Οκτώ τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.



Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους, καθώς έχουν υποστεί κυρίως ορθοπεδικά τραύματα, ωστόσο η πλήρης ιατρική αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο σημείο του ατυχήματος υπήρξε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.



Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας έσπευσαν στην περιοχή, ενώ συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Κυκλοφοριακό χάος στην υποθαλάσσια ζεύξη

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η είσοδος από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε πλήρως για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά οχημάτων που έφτανε για χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες οδηγούς.



Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα και τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμμια, ωστόσο το ατύχημα προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινότητα χιλιάδων διερχομένων.



Η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα οδικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, συνδέοντας την Αιτωλοακαρνανία με την Ήπειρο και εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες οχήματα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας κίνησης της νταλίκας, των καιρικών συνθηκών και της ορατότητας στο σημείο της σύγκρουσης.



Παράλληλα, εξετάζεται και η λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης της σήραγγας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε έγκαιρη ειδοποίηση των διερχομένων οχημάτων για τη διακοπή της κυκλοφορίας.



Το τροχαίο της Παρασκευής έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ατυχήματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην υποθαλάσσια ζεύξη, ανανεώνοντας τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.