Με αιχμές κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των πυρκαγιών τοποθετήθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο in.gr ο Αλέξης Τσίπρας του Ματιού των 104 νεκρών και της Μάνδρας των 24 νεκρών αποφάσισε να εμφανιστεί ως ειδικός και επί της κλιματικής αλλαγής παρότι ακόμη δεν έχει ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη για τα ερείπια που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία της χώρας», ανέφερε αρχικά.

«Επικαλέστηκε, λοιπόν, την ακόλουθη ρητορική σοφιστεία προκειμένου να θολώσει, όπως συνηθίζει, τα νερά: “κλιματική αλλαγή δεν έχουν και η γειτονική Τουρκία ή η Ιταλία; Γιατί αυτές οι χώρες έχουν λιγότερες καμένες εκτάσεις από εμάς τα τελευταία χρόνια;”.

Αποκάλυψε έτσι για μια ακόμη φορά στην ίδια συνέντευξη ότι, παρά το παρελθόν του που θα έπρεπε να τον έχει κάνει πολύ πιο προσεκτικό, διαθέτει περίσσιο πολιτικό κυνισμό που τον κάνει να μην ορρωδεί προ ουδενός», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Διότι αν είχε ρωτήσει τους ειδικούς επιστήμονες του επιτελείου του -και έχει αρκετούς στα θέματα αυτά- θα τον είχαν ενημερώσει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι ένα ιδιαίτερα δυσμενές μείγμα υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας, έντονων ανέμων, δύσκολου ανάγλυφου και υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης. Με τα ισχυρά μελτέμια του Αιγαίου να αποτελούν έναν επιπλέον σημαντικό παράγοντα πυρομετεωρολογικού κινδύνου, ιδιαίτερα για την Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Θα τον είχαν ενημερώσει, επίσης, ότι κατά το φετινό καλοκαίρι και η Τουρκία και η Ιταλία καταγράφουν έως σήμερα περισσότερες καμένες εκτάσεις από την Ελλάδα, που βρίσκεται στην 6η θέση στον συγκεκριμένο συγκριτικό πίνακα του Euronews κάτω από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας: «Η ίδια η ευρωπαϊκή εικόνα του 2026, με μια ήπειρο να καίγεται και χώρες με πολύ ισχυρές υποδομές και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας να έχουν χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα, αποκαλύπτει πόσο απλοϊκή και λαϊκιστική είναι για άλλη μια φορά η προσέγγιση του κ. Τσίπρα.

Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να εργαλειοποιείται από πολιτικούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ουσιαστικά από την αρχή έναν σύγχρονο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, πρόληψης και κρατικής αρωγής».

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος: «Αυτοί που ως κυβέρνηση δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο μηχανισμό πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, έρχονται σήμερα ως τιμητές για να ασκήσουν κριτική. Ας κατανοήσουν, επιτέλους, ότι η πολιτική προστασία δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο φτηνής και ρηχής πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ας μιλήσουν, επιτέλους, ως νέο κόμμα με παλιό αρχηγό με περισσότερη υπευθυνότητα, αυτοκριτική, ταπεινότητα και ειλικρίνεια».