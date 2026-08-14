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Σε θετικό έδαφος αποχαιρέτησε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διαμορφώνεται στις 2.623,25 μονάδες και να καταγράφει άνοδο 0,38%.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υποχώρησε έως τις 2.601,60 μονάδες (-0,45%), η αγορά ανέκαμψε, κλείνοντας την εβδομάδα με συνολική ενίσχυση 0,31% και διευρύνοντας τα κέρδη από την αρχή του έτους στο 23,70%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,99 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 31.825.851 μετοχές.

Οι πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Ο δείκτης των κεφαλαιοποιήσεων της πρώτης κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,35%, ενώ ο αντίστοιχος της μεσαίας κατηγορίας έκλεισε στο +0,16%.

Στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την ισχυρότερη άνοδο κατέγραψαν:
  • Η Motor Oil με +4,85%
  • Η Εθνική με +2,84%
  • Τα ΕΛΠΕ με +2,68%
  • Η Optima Bank με +1,82%
  • Η Allwyn με +1,79%
  • Η Aegean Airlines με +1,56%
  • Η ΕΥΔΑΠ με +1,55%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Coca Cola HBC (-1,81%), η Elvalhalcor (-1,62%), η ΔΕΗ (-0,91%) και η Titan (-0,86%).

Όγκοι συναλλαγών και η συνολική εικόνα του ταμπλό

Στο πεδίο των διακινούμενων όγκων, η Eurobank και η Alpha Bank βρέθηκαν στην πρώτη θέση, διακινώντας 10.038.147 και 4.767.290 τεμάχια αντίστοιχα.

Όσον αφορά τη συναλλακτική αξία, η Eurobank συγκέντρωσε 45,11 εκατομμύρια ευρώ και η ΔΕΗ 23,09 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 36 υποχώρησαν και 28 διατηρήθηκαν σταθερές. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Space Hellas (+7,25%) και η Αφοί Κορδέλλου (+5,93%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν η Ξυλεμπορία(π) (-5,79%) και η Λανακάμ(κ) (-3,38%).