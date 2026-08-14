Ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε ακραίο ακόμη και για τη νότια Ευρώπη βιώνει η Βρετανία, με τις πυρκαγιές σε Αγγλία και Ουαλία να έχουν ήδη καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες και τη χώρα να βρίσκεται σε τροχιά για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA για τον συντονισμό της αντίδρασης στις πυρκαγιές, την ακραία ζέστη και την ξηρασία. Μετά τις συσκέψεις, προειδοποίησε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «πυριτιδαποθήκη», ενώ ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών και μέτρα για τον περιορισμό νέων εστιών

Ο αριθμός των πυρκαγιών έχει πλέον ξεπεράσει τις 1.017, όσες είχαν σημειωθεί σε ολόκληρο το 2025, που μέχρι τώρα αποτελούσε χρονιά-ρεκόρ, δήλωσε στο Reuters ο Φιλ Γκάριγκαν, πρόεδρος του National Fire Chiefs Council. Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε μόλις στα μέσα Αυγούστου.

«Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ», ανέφερε ο Γκάριγκαν, προειδοποιώντας ότι η περίοδος των πυρκαγιών πλέον φαίνεται να παρατείνεται ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο. Μόνο μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κήρυξαν 11 μεγάλα περιστατικά, με τη ζήτηση για βοήθεια να ξεπερνά σε στιγμές τις διαθέσιμες δυνατότητες του μηχανισμού.

Σπίτια στις φλόγες την πιο ζεστή ημέρα του 2026

Η κατάσταση κορυφώθηκε την Πέμπτη, όταν μεγάλες φωτιές ξέσπασαν σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Stourbridge των West Midlands, όπου φωτιά σε ξερή βλάστηση εξαπλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή. Κάτοικος περιέγραψε στο Reuters ότι είδε τα δέντρα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής να «εκρήγνυνται» στις φλόγες πριν αρπάξει ό,τι μπορούσε και εγκαταλείψει το σπίτι του.

Το Associated Press χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η τοπική Πυροσβεστική. Ένα παιδί και τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

38,1 βαθμοί στο Λονδίνο

Την ίδια ημέρα, η θερμοκρασία στο Kew Gardens του Λονδίνου έφτασε τους 38,1 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας την υψηλότερη θερμοκρασία του 2026 και την πέμπτη υψηλότερη που έχει μετρηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο Pershore του Worcestershire το θερμόμετρο έδειξε 38 βαθμούς, ενώ συνολικά 40 μετεωρολογικοί σταθμοί στην κεντρική και νότια Αγγλία κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 36 βαθμών.

Το 2026 έχει ήδη καταγράψει περισσότερες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 36 και 37 βαθμών από οποιαδήποτε άλλη χρονιά στα βρετανικά αρχεία.

Πέμπτος καύσωνας και η χώρα στεγνώνει

Η Βρετανία βρίσκεται πλέον στο πέμπτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ενώ η παρατεταμένη ζέστη συνοδεύεται από εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις.

Τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πλέον σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας, ενώ περισσότεροι από 27 εκατομμύρια βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού. Περίπου το 71% της Αγγλίας βιώνει συνθήκες «αιφνίδιας ξηρασίας».

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος στην Αγγλία εδώ και 190 χρόνια, δημιουργώντας τεράστιες εκτάσεις ξεραμένης βλάστησης που μπορούν να τροφοδοτήσουν μια φωτιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο Ιούλιος έσπασε κάθε ρεκόρ στις φωτιές

Τα στοιχεία του National Fire Chiefs Council δείχνουν πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η εικόνα.

Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν 458 πυρκαγιές σε Αγγλία και Ουαλία, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο μήνα στα διαθέσιμα αρχεία. Στις πρώτες δέκα ημέρες του Αυγούστου προστέθηκαν ακόμη 185. Για σύγκριση, σε ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί μόλις 200 αντίστοιχα περιστατικά. Το 2022 ήταν 994 και το 2025 έφτασαν τις 1.017. Το φετινό σύνολο έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το τελευταίο ρεκόρ.

Οι πυροσβεστικές Αρχές επισημαίνουν παράλληλα ότι πολλές από τις φωτιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ψησταριές μιας χρήσης στην ύπαιθρο, πεταμένα τσιγάρα και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα στην ξερή βλάστηση.

Προβλήματα και στις μετακινήσεις

Η ακραία ζέστη και οι πυρκαγιές προκάλεσαν προβλήματα και στις μεταφορές. Μεγάλος αυτοκινητόδρομος χρειάστηκε να κλείσει προσωρινά, ενώ διαταράχθηκαν και σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει μέχρι στιγμής με τις υψηλές θερμοκρασίες τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου που σημειώθηκε την Πέμπτη στη νότια Αγγλία, επομένως τα αίτια του συγκεκριμένου περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Βρετανία εξακολουθεί να απέχει από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει φέτος χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Όμως η φετινή εικόνα δείχνει ότι η εποχή κατά την οποία οι μεγάλες δασικές και αγροτικές πυρκαγιές θεωρούνταν κυρίως πρόβλημα του ευρωπαϊκού Νότου έχει αρχίσει να αλλάζει.

Με περισσότερες φωτιές από ποτέ, πέντε κύματα καύσωνα πριν τελειώσει το καλοκαίρι και σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας αντιμέτωπα με ξηρασία, το βρετανικό πράσινο έχει σε πολλές περιοχές δώσει τη θέση του σε ξερό χορτάρι – και κάθε νέα σπίθα βρίσκει πλέον έτοιμο καύσιμο.