Πριν από περίπου έναν χρόνο αντάλλασσαν δημόσια πυρά, απειλές και βαριές κατηγορίες. Ο Έλον Μασκ μιλούσε ακόμη και για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε να εξετάσει τις κρατικές συμβάσεις και τις επιδοτήσεις των εταιρειών του.

Τώρα οι δύο άνδρες μιλούν ξανά – και ο Μασκ ετοιμάζεται να βάλει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Νέο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» περιγράφει πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX κατάφεραν να ξαναχτίσουν μια σχέση που πριν από λίγους μήνες έμοιαζε να έχει καταστραφεί οριστικά.

Του αποκάλυψε το σχέδιο μέσα στο Air Force One

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της επαναπροσέγγισης σημειώθηκε τον Μάιο, κατά τη διάρκεια προεδρικού ταξιδιού στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», ο Μασκ επιβιβάστηκε στο Air Force One μαζί με στελέχη της κυβέρνησης, επιχειρηματίες και μέλη της οικογένειας Τραμπ. Η ατμόσφαιρα απείχε πολύ από εκείνη της δημόσιας σύγκρουσης του 2025.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για επενδύσεις, εργοστάσια στις ΗΠΑ και το διαστημικό πρόγραμμα. Κάπου εκεί ο Μασκ έδωσε στην ομάδα του Τραμπ την είδηση που περίμενε: σκόπευε να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική μάχη και να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το σχέδιο προβλέπει επένδυση τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων μέσω του America PAC, του πολιτικού οργανισμού που είχε δημιουργήσει ο Μασκ για να στηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς το 2024.

Το πακέτο μπορεί να φτάσει τα 120 εκατ. δολάρια

Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τα τέλη Ιουλίου ότι η συνολική δαπάνη του America PAC για τις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 120 εκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα δεν προορίζονται ως άμεση δωρεά στον Τραμπ ή στους υποψηφίους, αλλά για μια μεγάλη εκστρατεία κινητοποίησης συντηρητικών ψηφοφόρων.

Το πλάνο περιλαμβάνει πόρτα-πόρτα προσέγγιση ψηφοφόρων, ψηφιακές διαφημίσεις και αποστολή προεκλογικού υλικού, με δραστηριότητα σε τουλάχιστον οκτώ πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του America PAC, Άντριου Ρομέο, δήλωσε στο Reuters ότι ο οργανισμός αναμένει να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Από το νομοσχέδιο – «αηδιαστικό έκτρωμα» στον ανοιχτό πόλεμο

Η σημερινή εικόνα μοιάζει σχεδόν απίθανη αν συγκριθεί με όσα είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 2025.

Η σύγκρουση ξέσπασε όταν ο Μασκ επιτέθηκε στο μεγάλο φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό έκτρωμα» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι οδηγεί το δημόσιο χρέος ακόμη υψηλότερα.

Η κόντρα γρήγορα έγινε προσωπική. Ο Μασκ έφτασε να εκφράσει υποστήριξη σε ανάρτηση που ζητούσε την παραπομπή του Τραμπ, ενώ απείλησε να δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν οι τεράστιες κρατικές συμβάσεις των επιχειρήσεων του Μασκ.

Λίγες ημέρες αργότερα ο δισεκατομμυριούχος έκανε ένα πρώτο βήμα πίσω, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε για ορισμένες από τις αναρτήσεις του και ότι είχε «παρατραβήξει» την κατάσταση.

Οι παρασκηνιακές επαφές που τους έφεραν ξανά κοντά

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η επανασύνδεση δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μεσολάβησαν παρασκηνιακά τηλεφωνήματα, κοινοί φίλοι και στελέχη του Λευκού Οίκου, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς να έχουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Σήμερα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις επαφές τους, Τραμπ και Μασκ συνομιλούν περίπου μία φορά τον μήνα και συζητούν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η Κίνα και οι διεθνείς εξελίξεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι επέστρεψαν στην ιδιαίτερα στενή σχέση που είχαν μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024. Συνεργάτες του Τραμπ ανέφεραν στη «Wall Street Journal» ότι ο πρόεδρος θεωρεί πως πιθανότατα δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο κοντά όσο στο παρελθόν.

Ο Μασκ αφήνει πίσω το σχέδιο για τρίτο κόμμα

Η αλλαγή πορείας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή ο Μασκ είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι του 2025 τη δημιουργία του «America Party», ως απάντηση στη δημοσιονομική πολιτική του Τραμπ.

Σήμερα, όμως, το σχέδιο για ένα τρίτο κόμμα έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί και τα πολιτικά χρήματα του επιχειρηματία κατευθύνονται ξανά προς την πλευρά των Ρεπουμπλικανών.

Η επιστροφή του δεν θα είναι πάντως τόσο δημόσια όσο το 2024. Ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι είχε εμπλακεί υπερβολικά στην πολιτική, ενώ σχεδιάζει αυτή τη φορά να κρατήσει χαμηλότερο προσωπικό προφίλ και να αφήσει το America PAC να κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς στο πεδίο.

Μια σχέση στην οποία και οι δύο έχουν πολλά να κερδίσουν

Για τον Τραμπ, η επιστροφή του Μασκ σημαίνει πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομική και οργανωτική μηχανή σε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να κρατήσουν τον έλεγχο Βουλής και Γερουσίας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ ιστορικά το κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο συχνά χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Για τον Μασκ, από την άλλη πλευρά, η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον έχει και επιχειρηματική σημασία. Η SpaceX αποτελεί μεγάλο ανάδοχο της αμερικανικής κυβέρνησης και οι επιχειρήσεις του έχουν σημαντική παρουσία σε τομείς άμυνας, διαστήματος και τεχνολογίας.

Έναν χρόνο μετά τον θεαματικό «χωρισμό» τους, λοιπόν, Τραμπ και Μασκ δεν επιστρέφουν απαραίτητα στην παλιά τους φιλία. Επιστρέφουν, όμως, σε κάτι που ίσως έχει μεγαλύτερη αξία στην πολιτική: μια συμμαχία συμφερόντων – και αυτή τη φορά ο Μασκ εμφανίζεται με έναν εκλογικό «πολεμικό κουμπαρά» τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων.