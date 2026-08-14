Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, στις 19:14.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, σε γεωγραφικό πλάτος 39.6914 και γεωγραφικό μήκος 20.4723.

Με βάση τα πρώτα δεδομένα από την αυτόματη λύση του σεισμολογικού δικτύου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10.0 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη εξέλιξη του φαινομένου.

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