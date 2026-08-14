Για σχεδόν μία εβδομάδα, τρεις παλαιστινιακές οικογένειες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένες στα σπίτια τους, με Ισραηλινούς εποίκους να έχουν εγκατασταθεί γύρω από τις κατοικίες και τους ενοίκους να καταγγέλλουν ότι τους έχουν κόψει το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κατάσταση στο χωριό Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, έχει προκαλέσει πλέον διεθνείς αντιδράσεις, αλλά και μια ασυνήθιστη κινητοποίηση μέσα στο ίδιο το Ισραήλ: δεκάδες Ισραηλινοί και ξένοι ακτιβιστές επιχείρησαν την Παρασκευή να φτάσουν στα αποκλεισμένα σπίτια μεταφέροντας τρόφιμα και νερό.



Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι η πολιορκία άρχισε την Κυριακή, όταν δεκάδες έποικοι απέκλεισαν τις εισόδους τριών κατοικιών και έστησαν πρόχειρη κατασκευή μπροστά τους. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι περίπου 15 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εγκλωβίστηκαν χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό.

Πήγαν τρόφιμα, αλλά τους σταμάτησε ο στρατός

Οι εικόνες της Παρασκευής δείχνουν δεκάδες ακτιβιστές να πλησιάζουν τα σπίτια κρατώντας σακούλες με τρόφιμα, μπουκάλια νερού, παλαιστινιακή σημαία και πανό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν τους επέτρεψαν να φτάσουν μέχρι τις κατοικίες, χαρακτηρίζοντας την περιοχή κλειστή στρατιωτική ζώνη. Τα τρόφιμα αφέθηκαν στον δρόμο και, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters, οι οικογένειες μπόρεσαν τελικά να βγουν και να τα παραλάβουν.

Το Associated Press δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ακτιβιστές να έχουν συγκεντρώσει τρόφιμα και νερό μπροστά από ένοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες που έκλειναν τον δρόμο προς τα τρία σπίτια.

«Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό», δήλωσε ο Κουσάι Αμπού Ρίντα, ένας από τους κατοίκους. Όπως περιέγραψε, οι έποικοι απομακρύνονται όταν φθάνει ο στρατός, αλλά επιστρέφουν μόλις οι δυνάμεις αποχωρήσουν.

Έστησαν ξανά σκηνή μπροστά στα σπίτια

Παρά τις επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων, οι έποικοι επανεμφανίστηκαν νωρίς την Παρασκευή και έστησαν νέα σκηνή κοντά στις κατοικίες.

Βίντεο που εξασφάλισε το Reuters δείχνει επτά εποίκους κοντά σε μπλε σκηνή, ενώ ένας φαίνεται να πετά πέτρες προς το χωριό. Αργότερα έφθασαν στρατιώτες και η κατασκευή απομακρύνθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στην περιοχή για την προστασία των κατοίκων και τη διατήρηση της ασφάλειας. Ωστόσο, είχε προηγηθεί βίντεο στο οποίο άνδρες με στρατιωτική ενδυμασία εμφανίζονταν να προσεύχονται μαζί με τους εποίκους μέσα στην πρόχειρη κατασκευή. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εφόσον αποδειχθεί συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού.

Και δεύτερη ένταση: Κατέβασαν ισραηλινές σημαίες στην Μπέιτ Σαχούρ

Την ίδια ημέρα σημειώθηκε ξεχωριστό περιστατικό στην Μπέιτ Σαχούρ, κοντά στη Βηθλεέμ. Περίπου 100 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ακτιβιστές πήγαν μαζί με Παλαιστίνιους ιδιοκτήτες σε ιδιωτική έκταση στην περιοχή Ush Ghurab, όπου υπήρχαν φόβοι ότι έποικοι επιχειρούσαν να παγιώσουν τον έλεγχό τους σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Oι ακτιβιστές κατέβασαν ισραηλινές σημαίες που είχαν τοποθετήσει οι έποικοι και ύψωσαν παλαιστινιακές. Σε υλικό που αναρτήθηκε από ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αφαιρείται από τη στέγη και ένα μεγάλο σύμβολο του Άστρου του Δαβίδ.

Λίγο αργότερα, ένοπλος έποικος καταγράφηκε να πυροβολεί στον αέρα και στη συνέχεια να στρέφει το όπλο προς Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς ακτιβιστές, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο. Στρατιώτες έφτασαν αργότερα στην περιοχή και την κήρυξαν κλειστή στρατιωτική ζώνη.

Τα δύο περιστατικά δεν είναι το ίδιο γεγονός, αλλά εξελίσσονται στο ίδιο τεταμένο σκηνικό μιας Δυτικής Όχθης όπου η βία των εποίκων και οι καταγγελίες για καταλήψεις παλαιστινιακής γης έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Στην Κούσρα, πάντως, το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας τοπικής αντιπαράθεσης: οικογένειες παραμένουν φοβισμένες μέσα στα σπίτια τους, Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπαθούν να τους φτάσουν με τρόφιμα και ακόμη και η Ουάσινγκτον ζητά από τον Νετανιάχου να πάρει δημόσια θέση.

Ο Κατς θέλει τον στρατό εκτός υποθέσεων εποίκων

Μέσα στην κρίση, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι ζήτησε σχέδιο για τη μεταφορά της αρμοδιότητας επιβολής του νόμου σε βάρος Ισραηλινών πολιτών στη Δυτική Όχθη από τον στρατό στην αστυνομία.

«Η δουλειά του στρατού είναι να πολεμά την παλαιστινιακή τρομοκρατία και όχι να κυνηγά νεαρούς στους λόφους», δήλωσε. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αναλυτές θεωρούν ότι η υπαγωγή των εποίκων περισσότερο στο ισραηλινό πολιτικό δίκαιο και λιγότερο στη στρατιωτική διοίκηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την de facto ενσωμάτωση τμημάτων της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος ζητά από τον Νετανιάχου να μιλήσει

Η υπόθεση έχει φτάσει πλέον μέχρι τον Λευκό Οίκο. Αμερικανός και Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τις ενέργειες των εποίκων. Η Ουάσινγκτον φέρεται να ενέτεινε την παρέμβασή της όταν έγινε γνωστό ότι ένα από τα σπίτια ανήκει σε Παλαιστινοαμερικανό που ζει στο Οχάιο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος θεωρείται διαχρονικά υποστηρικτής των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Αυτή τη φορά χαρακτήρισε όσους πολιορκούν το σπίτι «Ισραηλινούς τρομοκράτες» και δήλωσε ότι οι πράξεις τους είναι εγκληματικές. Ο Νετανιάχου δεν είχε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.