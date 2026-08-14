Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος.

Στην επιχείρηση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχουν υποστήριξη.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή

Η επιχείρηση στον Λαχανά βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν παράλληλα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής, η κινητοποίηση περιλαμβάνει:

• 25 πυροσβέστες

• 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ

• 7 πυροσβεστικά οχήματα

• 2 ελικόπτερα

• εθελοντές

• υδροφόρες ΟΤΑ

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λαχανά.