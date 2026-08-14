Τραγικό τέλος είχε η ζωή της 18χρονης Αυστραλής γκολφέρ Τζέσικα Μπανγκ, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία, λίγο πριν συμμετάσχει σε σημαντικό προκριματικό τουρνουά στην Ταϊλάνδη.

Η WPGA Tour of Australasia ανακοίνωσε τον θάνατό της, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους της νεαρής αθλήτριας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων στη WPGA Tour of Australasia και ολόκληρης της αυστραλιανής κοινότητας του γκολφ είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν την Τζέσικα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η διοργάνωση. Η Μπανγκ κατέρρευσε την 1η Αυγούστου, ενώ βρισκόταν στην Μπανγκόκ για να προετοιμαστεί για το International Qualifying Tournament του KLPGA Tour. Σύμφωνα με τα ξαδέλφια της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Synphat Ramintra, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Παρά την προσπάθεια των γιατρών, η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη και η 18χρονη τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη ζωής. Η οικογένειά της ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και να καταστεί δυνατή η επιστροφή της στην Αυστραλία.

Τελικά, η Τζέσικα Μπανγκ πέθανε στις 7:20 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της οικογένειάς της. Η εκστρατεία είχε συγκεντρώσει σχεδόν 36.000 αυστραλιανά δολάρια. «Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι από αυτή την είδηση. Ωστόσο, θα θέλαμε να συνεχίσουμε να θυμόμαστε την Τζέσικα και να γιορτάζουμε τα επιτεύγματα, το πάθος και την αφοσίωσή της στο γκολφ», έγραψαν τα ξαδέλφια της.

«Το χιούμορ της, μαζί με τη χαρούμενη και γεμάτη ζωντάνια προσωπικότητά της, θα μείνουν για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά της οικογένειάς μας», πρόσθεσαν. Η Μπανγκ είχε μπροστά της μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε προκριθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά για να ξεκινήσει την πρώτη της σεζόν ως επαγγελματίας στο WPGA/KLPGA, έχοντας αρχίσει την επαγγελματική της πορεία μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καταφέρει μια σημαντική νίκη στο Ford Women’s NSW Regional Qualifying στο Moss Vale της Αυστραλίας, στην μόλις πέμπτη επαγγελματική συμμετοχή της. Η νεαρή αθλήτρια είχε πανηγυρίσει με ενθουσιασμό την επιτυχία της, λέγοντας: «Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν μπορώ καν να το εκφράσω με λόγια. Ακόμη δεν μου φαίνεται πραγματικό. Δεν το περίμενα καθόλου – ήταν μια μεγάλη έκπληξη».

Η νίκη εκείνη έμοιαζε να σηματοδοτεί την αρχή μιας λαμπρής πορείας. Λίγους μόλις μήνες αργότερα, όμως, η 18χρονη βρέθηκε να δίνει μια μάχη για τη ζωή της μακριά από την πατρίδα της.

Η οικογένειά της ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και ανακοίνωσε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα δοθούν στους γονείς της, προκειμένου να βοηθήσουν στην κάλυψη των ιατρικών εξόδων.

«Ως ξαδέλφια της, θα κρατήσουμε για πάντα πολύτιμες τις στιγμές και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί της», ανέφεραν, αποχαιρετώντας μια νεαρή αθλήτρια που είχε μόλις αρχίσει να πραγματοποιεί τα όνειρά της.