Η φωτιά στην Ηλεία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στη Βάρδα, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε περίπου στις 17:30. Ακολούθησε η αποστολή δυνάμεων στο σημείο, ενώ για την κατάσβεση ζητήθηκε και η συνδρομή από αέρος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στην περιοχή της Βάρδας.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με την εικόνα στο μέτωπο να παρακολουθείται από την Πυροσβεστική.