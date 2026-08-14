Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε από νωρίς την εξαιρετική του κατάσταση και εξασφάλισε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον προκριματικό από τα 5,60μ., επιλέγοντας να αφήσει τα 5,25μ. και τα 5,40μ. Η απόφασή του αποδείχθηκε απόλυτα σωστή, καθώς πέρασε τα 5,60μ. με την πρώτη του προσπάθεια, πραγματοποιώντας ένα καθαρό και ιδιαίτερα καλό άλμα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «Μανόλο» δεν χρειάστηκε να δοκιμάσει ξανά και ουσιαστικά «σφράγισε» από νωρίς το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Μάλιστα, ήταν ένας από τους μόλις τέσσερις αθλητές που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 5,60μ. με την πρώτη προσπάθεια. Μαζί του τα κατάφεραν ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε και ο Γίλιο Φίλτχενς.

Συνολικά, μόλις δέκα αθλητές κατάφεραν να περάσουν το συγκεκριμένο ύψος, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό. Αντίθετα, ο Τιμπό Κολέ ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς έγκυρη προσπάθεια, έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,60μ., ενώ ο Ερσού Σασμά έμεινε εκτός με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,45μ.

Πλέον, ο Καραλής στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους Ευρωπαίους του αγωνίσματος. Στόχος του είναι να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό βάθρο, μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε το 2024 στη Ρώμη.